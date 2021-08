Karl Del'Haye: „Gladbach muss einen anderen Weg gehen“

Mönchengladbach Karl Del'Haye spielte für Gladbach und Bayern. Vor dem Bundesliga-Auftakt spricht er über die beiden Klubs, sein Talent und den heutigen Fußball.

Karl Del'Haye ist auch heute noch flott auf den Beinen unterwegs. Er hält sich fit. „Ich jogge täglich fünf Kilometer, wohne am Waldrand, für mich ist das kein Problem“, sagt der 65-Jährige gut gelaunt am Telefon. Und ansonsten? „Kümmere ich mich um die eigenen Immobilien, die ich angehäuft habe. Jeden Morgen entscheide ich selbst, was ich mache.“ Was „Kalle“ Del'Haye am Freitagabend (20.30 Uhr/Sat.1 und DAZN) machen wird, steht natürlich schon fest: Er wird das Bundesliga-Auftaktspiel zwischen seinen beiden früheren Klubs Borussia Mönchengladbach und Bayern München schauen.