Gladbachs Torhüter Omlin steht vor Comeback gegen Bremen

Borussia Mönchengladbachs Stammtorwart Jonas Omlin steht vor der Rückkehr in die Startelf des Fußball-Bundesligisten. „Wenn er die Einheit heute gut verkraftet und morgen das Abschlusstraining absolvieren kann, dann wird er auch beginnen am Freitagabend“, sagte Trainer Daniel Farke am Mittwoch und damit zwei Tage vor dem Spiel gegen Werder Bremen über den zuletzt verletzten Schweizer.

Auch Ersatzkeeper Jan Olschowsky steht vor seinem Kader-Comeback. Beim 0:3 am vergangenen Samstag bei RB Leipzig hatte Gladbachs dritter Torhüter Tobias Sippel gespielt. Verzichten muss Farke gegen Werder noch auf die Langzeitverletzten Julian Weigl und Tony Jantschke. Linksverteidiger Ramy Bensebaini ist gesperrt.

Gladbach will 1:5 wieder gutmachen

Das Hinspiel in Bremen hatte die Borussia mit 1:5 verloren. „Dass die Jungs motiviert sind, das geradezubiegen, ist keine Frage“, sagte Farke. Beide Mannschaften haben vor der Partie im Borussia-Park (20.30 Uhr/DAZN) 30 Punkte und liegen im Mittelfeld der Tabelle. (dpa)

