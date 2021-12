Gladbachs Sportdirektor Eberl: Müssen schon Eier zeigen!

Mönchengladbach. Sportchef Max Eberl reagiert im ZDF-Sportstudio mit deutlichen Worten und Forderungen auf die Niederlagenserie von Borussia Mönchengladbach.

Borussia Mönchengladbachs Sportchef Max Eberl hat mit deutlichen Worten und einem leidenschaftlichen Appell an die verunsicherte Mannschaft auf die Niederlagenserie des Klubs reagiert. „Schuld tragen wir alle“, sagte Eberl am Samstagabend im ZDF-„Sportstudio“ nach dem 1:4 der Gladbacher bei RB Leipzig. „Ich möchte keinen sehen, der auf irgendeinen anderen zeigt, sondern dass alle diesen Griff machen, sich selber an die Nase packen!“ Das Team von Trainer Adi Hütter hatte zuvor in der Fußball-Bundesliga schon 0:6 gegen den SC Freiburg und 1:4 beim 1. FC Köln verloren.

Nach dem guten Saisonstart sei die Stabilität durch die drei Niederlagen „abhanden gekommen“, sagte Eberl und bemühte „ein Zitat von einem Kollegen von mir: Wir müssen schon Eier zeigen jetzt!“ Der Sportdirektor forderte Teamgeist und Selbstkritik von seinen Profis. Man werde „in aller Deutlichkeit Fehler ansprechen, und wir werden ein Stück weit natürlich auch an die Ehre der Spieler appellieren“, sagte der 48-Jährige. „Wir sind alle in der Pflicht.“ Eberl: „Es ist aber nicht wie bei einer Firma, dass du einen Knopf drehst und sagst: Jetzt läuft alles wieder.“

Gladbachs Eberl mit klarer Meinung zum Impfen

Natürlich stehe auch Trainer Adi Hütter in der Verantwortung, „natürlich bin auch ich in der Verantwortung. Schuld tragen wir alle. Das habe ich auch heute der Mannschaft gesagt.“ In Richtung der Spieler sagte der 48-Jährige: „Wir haben alle gerade eine Situation, die nicht schön ist. Da sind mir Schicksale von einzelnen Spielern relativ egal.“ Der Sportdirektor appellierte, durch Analyse und Aufarbeitung einen Weg aus der Krise zu finden. „Wir müssen das intern auf ein sachliches und fachliches Niveau bringen. Wir müssen versuchen, Fehler aufzuzeigen. Davon passieren eine Menge, und wir versuchen, diese zu beheben“, betonte Eberl. Nächster Gegner der Fohlen ist am Mittwoch (18.30 Uhr/Sky) Eintracht Frankfurt.

Mit Blick auf die aktuelle Impfdebatte würde Eberl sich wünschen, dass man die Tragweite eher erkannt hätte, „dass wir erst gar nicht in der Situation sind, dass wir jetzt wieder kurz vor einer sehr, sehr komplizierten Weihnachtszeit stehen. Ich hätte mir schon gewünscht, dass die Leute mehr Verantwortung übernehmen“, betonte der Gladbacher Manager. „Dementsprechend kann ich nur alle aufrufen: Lasst euch impfen! Das ist momentan das Mittel, das uns hilft, wieder zur Normalität zurückzukommen.“ (fs/dpa/sid)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbach