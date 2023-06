Gladbach: Zwei Interessenten für Ex-Trainer Daniel Farke

Mönchengladbach. Nach nur einem Jahr war das Abenteuer Borussia Mönchengladbach für Daniel Farke beendet. Zwei Klubs haben Interesse am Ex-Gladbach-Trainer.

Nach der Trennung von Daniel Farke und Borussia Mönchengladbach berichten mehrere Medien über ein Interesse von Celtic Glasgow und Leeds United an dem Trainer. Nach Informationen von unter anderem „Sport1“ und Sky hat der schottische Meister und Pokalsieger Celtic Glasgow bereits Gespräche mit dem 46-Jährigen geführt. Celtics voriger Trainer Ange Postecoglou wechselt nach zwei Jahren beim schottischen Meister und Pokalsieger zu Tottenham Hotspur.

Ex-Gladbach-Trainer Daniel Farke vor Rückkehr nach England?

Doch neben Glasgow soll auch der Premier-League-Absteiger Leeds United an einer Verpflichtung von Farke interessiert sein. Nach Informationen der „Bild“-Zeitung soll Leeds die aussichtsreichere Option für den Deutschen sein. Hier könnte er Nachfolger von Sam Allardyce werden, von dem sich der Club nach dem Abstieg getrennt hatte. Für Farke wäre ein Wechsel auf die Insel eine Rückkehr. In England absolvierte er seine bislang längste Trainer-Station. Zwischen 2017 und 2021 coachte Farke Norwich City und führte den Verein 2019 und 2021 gleich zweimal zurück in die Premier League.

Bei Borussia Mönchengladbach einigten sich Trainer und Club nach nur 36 Pflichtspielpartien Ende vergangener Saison auf eine einvernehmliche Vertragsauflösung. Mit dem 46-Jährigen war die Borussia in der Bundesliga lediglich auf Rang zehn gelandet und hatte die Europapokal-Plätze deutlich verpasst. Sein Nachfolger bei den Fohlen ist Gerardo Seoane. (dpa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbach