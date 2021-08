Gibt in Gladbach jetzt die Richtung vor: Trainer Adi Hütter, der bei der Borussia einen Vertrag bis 2024 besitzt.

Borussia Mönchengladbach Gladbach: Worauf es für Borussia in der neuen Saison ankommt

Mönchengladbach. In der vergangenen Saison hat Gladbach die Europapokal-Teilnahme verpasst. Borussias neuer Trainer Adi Hütter hat hohe Ansprüche.

Adi Hütter gilt als sehr kommunikativer Charakter. Der Österreicher legt bei seiner Arbeit besonderen Wert darauf, viel mit den Profis zu sprechen. Einerseits will er sie möglichst gut verstehen können, andererseits sollen sie auch ein Gefühl für ihn als Trainer bekommen. „Um eine Beziehung aufzubauen, muss man auch den Menschen hinter dem Spieler besser kennenlernen“, sagt der 51-Jährige. Seit seinem Amtsantritt bei Borussia Mönchengladbach nimmt er sich reichlich Zeit für Gespräche, in denen es natürlich auch um die Probleme der vergangenen Saison geht, die für die Fohlen eine komplizierte war. Der im Februar verkündete Wechsel von Trainer Marco Rose zu Borussia Dortmund brachte große Unruhe in den Verein, Fans reagierten schwer verärgert. Das Verpassen des internationalen Geschäfts als Tabellenachter bedeutete für den Klub letztlich eine Enttäuschung.