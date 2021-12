Gladbach weiter im Sturzflug: Vierte Pleite in Folge

Mönchengladbach. Die Alarmglocken bei Borussia Mönchengladbach schrillen lauter. Die Fohlenelf kassierte beim 2:3 gegen Frankfurt die vierte Pleite in Folge.

Die Alarmglocken bei Borussia Mönchengladbach und Trainer Adi Hütter schrillen immer lauter. Die kriselnde Fohlenelf kassierte beim 2:3 (1:1) gegen Hütters Ex-Klub Eintracht Frankfurt schon die vierte Pleite in Folge und trat dabei nach gutem Beginn erneut völlig verunsichert auf. Weil die Abstiegsplätze immer näher rücken, wächst auch der Druck auf den neuen Trainer.

„Die erste Halbzeit war ein Schritt in die richtige Richtung. Aber wir müssen uns auf eine ungemütliche Zeit einstellen, uns ist einfach die Selbstverständlichkeit abhaben gekommen. Diese Situation haben wir uns selber eingebrockt“, sagte Gladbachs Christoph Kramer. Und begleitet wurden die Gladbacher bei der nächsten Heimpleite immer wieder von den gemeinen Empfehlungen aus dem Eintracht-Block: „Hütter raus!“

Gladbach zittert um Bundesliga-Verbleib

Der 51-jährige Adi Hütter erarbeitete sich den Groll der hessischen Fußball-Kundschaft mit seinem Wechsel in diesem Sommer aus der Bankenmetropole am Main nach Mönchengladbach. Für die Dienste des Österreichers blätterten die Niederrheinischen 7,5 Millionen Euro auf den Tisch – und müssen ein halbes Jahr später um ihren Verbleib in der Bundesliga zittern. Vor dem Gastspiel der Frankfurter hatte die Borussia zuletzt eine Serie von drei dicken Niederlagen inklusive brachial negativer Torbilanz (1:14) hingelegt. Der aktuelle Stand liegt bei vier Niederlagen und 3:17 Treffern. "Solch eine Niederlage hilft natürlich nicht. Die Situation ist aber, wie sie ist. Da müssen wir jetzt gemeinsam raus", sagte Gladbachs Matthias Ginter. "Es war eine unverdiente Niederlage", befand derweil Adi Hütter. "Ich habe eine Mannschaft gesehen, die in der ersten Halbzeit mindestens 2:0 führen muss - und dann bringen wir uns selbst in Bedrängnis."

Die mentale Belastung, die Sportdirektor Max Eberl bei den Gladbacher Profis jüngst wegen des sportlichen Sturzflugs ausgemacht hatte, bekämpften die Gastgeber am Mittwochabend zunächst auf die denkbar geschickteste Art – mit einem frühen Treffer: Defensivspieler Luca Netz hatte auf der linken Seite freie Fahrt, seine Flanke leitete Joe Scally per Kopf weiter zu Florian Neuhaus. Auf Höhe der Strafraumgrenze legte sich der Nationalspieler den Ball noch ein wenig vor, ehe er per Flachschuss ins linke untere Eck traf.

Drei Tore in fünf Minuten

Mit dem Vorsprung im Rücken überließ die Fohlenelf der Eintracht die Initiative, hielt das zuletzt überaus erfolgreiche Ensemble von Oliver Glasner aber zugleich mit robustem und geschicktem Zweikampfverhalten von den gefährlichen Zonen fern. Bis in die Nachspielzeit, als Rafael Borré nach einem Fehler von Gladbachs Denis Zakaria im Aufbauspiel aus kurzer Distanz den Ausgleich erzielte.

Höchste Aufmerksamkeit war dann zu Beginn der zweiten Halbzeit gefragt: Zwischen der 50. und 55. Minute fielen gleich drei Tore: Zunächst gelang dem Dänen Jesper Lindström nach einem Zuspiel von Innenverteidiger Evan Ndicka auf sehr schlichte Weise die erste Führung für die Gäste. Dann nutzte Borussias Abwehrexperte Ramy Bensebaini ein Foul von Danny da Costa an Kouadio Koné, um die Partie wieder auf pari zustellen. Doch kaum hatte der Algerier Keeper Kevin Trapp vom Kreidepunkt aus in die falsche Ecke geschickt, da lag der Ball auch auf der gegenüberliegenden Seite schon wieder im Netz.

Diesmal hatte der starke Daichi Kamada einen blitzschnellen Angriff mit der erneuten Führung für die Frankfurter gekrönt. Nach einer gelb-roten Karte gegen Tuta musste die Eintracht die letzten zwanzig Minuten dann in Unterzahl bestreiten, brachte den knappen Vorsprung aber vor allem dank Schlussmann Trapp über die Ziellinie.

