Gladbach: Warum Trainer Rose trotz 0:0 zufrieden ist

Wofsburg. Gladbach verpasst in Wolfsburg, näher an die Champions-League-Ränge heranzurücken. Mit dem 0:0 ist Trainer Marco Rose trotzdem nicht unglücklich.

Klirrende Kälte, keine Tore und eine Punkteteilung, die beiden Teams nicht wirklich weiterhilft. Im Sonntagsspiel haben sich der VfL Wolfsburg und Borussia Mönchengladbach mit 0:0 getrennt. Die Wölfe verpassen damit, sich von der schwächelnden Konkurrenz um die Champions-Leaugue-Ränge abzusetzen, Gladbach den Sprung auf Rang sieben, vorbei am BVB.

Das sagen die Trainer von Wolfsburg und Gladbach zum Spiel:

Marco Rose (Trainer Borussia Mönchengladbach) ...

... auf die Frage, ob er mit dem Punkt zufrieden ist: „Absolut, wir versuchen immer, etwas Positives zu finden. Wir haben zu Null gespielt. Es war eine sehr intensive Partie, die wir angenommen haben. Es war ein richtiger Fight von beiden Mannschaften. Beide haben gut verteidigt. Nach vorne hatten wir auch Phasen, in denen wir es anständig gemacht haben. Aber hinten raus hatte Wolfsburg nochmal richtig was zusetzen. Deswegen nehmen wir den Punkt so mit.“

... warum es nicht viele Räume gab: „Die Räume waren nur sehr kurz da. Meistens sind sie dann auch in der Tiefe. Dort brauchst du auch ein gutes Timing. Es ist nicht einfach gegen Wolfsburg, die in einer sehr guten Verfassung sind. Sie machen es gut und wir nehmen jetzt den Punkt so mit. Es gibt sicherlich einige Punkte, die wir besser machen wollen und die werden wir besprechen. Aber ein paar Sachen haben wir schon auch gut gemacht.“

... auf die Nachfrage, welche Punkte sie besser machen müssen: „Wir haben in bestimmten Phasen zu schnell den Ball verloren. Wir haben den ein oder anderen Konter nicht gut ausgespielt. Über allem steht heute eine leidenschaftliche Leistung meiner Mannschaft und sehr gutes verteidigen.

Bei den Spielern und Trainern von Borussia Mönchengladbach und Wolfsburg herrschte nach dem 0:0 noch Redebedarf. Foto: firo

Oliver Glasner (Trainer VfL Wolfsburg) ...

… auf die Frage, ob es darum ging, den Punkt mitzunehmen: „Das war nicht unsere Absicht. Gladbach hat sehr kompakt verteidigt. Wir waren gefühlt immer am Drücker. Wir hatten in der zweiten Halbzeit drei bis vier Situationen, wo wir in Führung hätten gehen können. Wir waren knapp dran, aber die letzte Genauigkeit hat gefehlt im gegnerischen Sechzehner. Deswegen ist es ein 0:0 geworden. Mit der Leistung bin ich sehr zufrieden. Wir haben gegen einen Champions-League-Achtelfinalisten gespielt und haben in der zweiten Halbzeit ein sehr dominantes Spiel gemacht. So enge Spiele werden mit ein oder zwei Aktionen entschieden und das haben wir heute leider nicht geschafft.“

… auf die Frage, ob die nicht vorhandene Dreifachbelastung ein Vorteil sein kann im Kampf um die Champions League: „Nicht alle Mannschaften haben eine Dreifachbelastung. Bayern hat nur noch eine Doppelbelastung. Gladbach hat eine, aber ich hoffe, dass sie noch sehr weit kommen in der Champions League. Wenn wir so auftreten wie in den letzten Wochen und Monaten, dann werden wir sicherlich noch viele Punkte holen.“ (sid mit fs)