Gladbach: Vor 50 Jahren schrieb Günter Netzer Fußballgeschichte - "ich spiele dann jetzt"

Essen. Vor 50 Jahren wechselte sich Gladbachs Günter Netzer beim Pokalfinale gegen Köln selbst ein und schoss die Fohlen zum Sieg. Er blickt zurück.

Geschichte wird oftmals dann geschrieben, wenn das Erwartete ausbleibt, stattdessen Unvorhergesehenes oder Kurioses eintritt. Fußball-Historiker wissen, dass Borussia Mönchengladbach während der 70er-Jahre ziemlich häufig genau dann spielte, wenn solche Dinge geschahen. Man denke nur an die wegen eines Büchsenwurfs annullierte 7:1-Gala gegen Inter Mailand, den Pfostenbruch vom Bökelberg oder eben das Pokalfinale gegen den 1. FC Köln in Düsseldorf am 23. Juni 1973, also heute vor 50 Jahren. „Es war einer der schönsten Tage meines Lebens als Fußballer“, sagt Günter Netzer im Gespräch mit dieser Redaktion. „Diese Geschichte ist so unglaublich vom Anfang bis zum Ende. Normalerweise wäre ich schon zu Hause gewesen. Normalerweise wäre das Spiel verloren gegangen. Es wäre alles in Vergessenheit geraten.“ Ist es aber nicht. Es wurde Teil des Mythos um die legendäre Fohlenelf.