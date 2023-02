Gladbach: Vier Profis fehlen vor Bayern-Spiel im Training

Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach trifft am Samstag auf Bayern München. Nicht nur Marcus Thuram droht im Duell mit dem Rekordmeister zu fehlen.

Borussia Mönchengladbachs Trainer Daniel Farke musste bei der Einheit am Donnerstag auf gleich vier Spieler verzichten. Stürmer Marcus Thuram und Rechtsverteidiger Joe Scally waren wie schon am Mittwoch wegen Wadenproblemen nicht dabei, nun aber mussten auch noch Mittelfeldspieler Julian Weigl (Magen-Darm-Infekt) und Linksverteidiger Luca Netz (Oberschenkelbeschwerden) pausieren. Farke hat vor dem Spiel gegen den Serienmeister Bayern München am Samstag (15.30 Uhr/Sky) personelle Sorgen.

"Bei Marcus müssen wir abwarten, wie es sich in den nächsten 24 Stunden entwickelt. Basis wäre, dass er morgen im Abschlusstraining voll trainieren kann. Sonst macht es keinen Sinn. Es wird auf jeden Fall ein enges Rennen", sagte Farke. Falls Thuram ausfällt, könnte Alassane Pléa wieder in die Startelf rücken. Er hatte in den vergangenen drei Partien nicht zur Anfangsformation gezählt, wurde bei der TSG Hoffenheim (4:1), gegen Schalke 04 (0:0) und bei Hertha BSC (1:4) jeweils eingewechselt.

Fragezeichen hinter Weigl vor Duell mit Bayern

Etwas zuversichtlicher war Farke mit Blick auf Scally: "Bei Joe bin ich vorsichtig optimistisch. Wenn alles nach Plan läuft, wird er am Abschlusstraining teilnehmen können. Dann wird er uns auch zur Verfügung stehen", sagte der Gladbach-Trainer. Hinter Weigls Einsatz stehe "ein Fragezeichen", Netz habe "aus Vorsichtsgründen" nicht trainiert, nachdem er am Mittwoch über Beschwerden geklagt habe.

Der Bundesliga-Spitzenreiter aus München dürfte nach dem 1:0-Sieg im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Paris Saint-Germain mit viel Schwung in den Borussia-Park kommen. Die Gladbacher kämpfen derweil gegen einen Abwärtstrend. Sie sind auf Platz zehn abgerutscht, liegen neun Punkte vor dem Relegationsrang. Sportdirektor Roland Virkus warnt bereits: "Wir müssen den Abstand nach unten vergrößern."

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbach