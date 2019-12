Mönchengladbach. Der einstige Gladbach-Stürmer Hans-Jörg Criens ist völlig unerwartet am 2. Weihnachtstag gestorben. Er wurde nur 59 Jahre alt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gladbach trauert um Torjäger-Legende Hans-Jörg Criens

Es ist eine traurige Nachricht, die am 2. Weihnachtstag Borussia Mönchengladbach erreichte. Die Gladbacher Legende Hans-Jörg Criens verstarb im Alter von 59 Jahren völlig unerwartet an einem Herzinfarkt. Dies berichtete die Bild-Zeitung unter Berufung auf das persönliche Umfeld von Criens.

Der ehemalige Bundesliga-Profi, der „der Lange“ genannt wurde, trug zwischen 1981 und 1993 in 290 Bundesliga-Spielen das Gladbach-Trikot, er erzielte dabei 92 Tore. Damit ist er hinter Jupp Heynckes (195) und Herbert Laumen (97) der dritterfolgreichste Torjäger der Fohlen. Häufig traf er nach seiner Einwechslung, machte sich so als Joker einen Namen. Einen Titel konnte er mit der Borussia nie gewinnen. Zudem verlor er zwei DFB-Pokalfinalspiele.

International erreichte er mit der Borussia in der Saison 1986/87 das Halbfinale des Uefa-Pokals, verlor jedoch gegen Dundee United. Nach seiner Zeit in Mönchengladbach wechselte Criens zum 1. FC Nürnberg. Dort beendete er 1995 seine Profilaufbahn. Anschließend arbeitete er als Taxi-Fahrer für Rollstuhl- und Dialysepatienten – und spielte in Borussia Weisweiler-Elf. (las)