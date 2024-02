Gladbach-Trainer Seoane nach Absage: „Das tut uns weh“

Saarbrücken Die Pokal-Absage in Saarbrücken sorgt für Frust. Die Partie soll zeitnah nachgeholt werden. Das könnte allerdings schwierig werden.

Der Traum vom großen Coup in Berlin lebt in Mönchengladbach weiter. Doch in den Gesichtern vieler Borussen-Fans, die sich am Donnerstagmorgen noch im verregneten Saarbrücken befanden, spiegelte sich Frust wider. Die kurzfristige Absage des Pokalspiels beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken hatte ihnen aufs Gemüt geschlagen. Doppelte Reisekosten wird ihnen der Deutsche Fußball-Bund (DFB) nicht erstatten, hinzu kommt für sie die Unklarheit, ob das Nachholspiel überhaupt zeitlich in die eigene Planung passt. Einen neuen Termin will der DFB immerhin schnellstmöglich bekanntgeben.

Lange hatte sich indes das Schiedsrichter-Team um Florian Badstübner am Mittwochabend für die Entscheidung Zeit gelassen, die Partie nicht anzupfeifen. „Wenn man sieht, was für ein Aufwand für so ein Spiel betrieben wird, tut uns das weh, dass nicht gespielt wird“, sagte Gladbach-Trainer Gerardo Seoane. Der FCS hatte am Dienstag noch eine Plane über den ramponierten Rasen gezogen, die ihn vor weiterem Niederschlag schützen sollte. Als sie entfernt worden war, floss der Dauerregen auf dem Geläuf nicht mehr ab. Da konnten auch die Helfer nichts mehr ausrichten, die mit Laubbläsern versuchten, die großen Pfützen zu beseitigen. Die Teams wärmten sich noch auf, erst danach stand die Absage fest. „Die Jungs kamen rein und sagten, da sind Stellen dabei, die gehen beim besten Willen gar nicht“, berichtete Gladbachs Sport-Geschäftsführer Roland Virkus.

FCS-Torwart Tim Schreiber reagierte verstimmt. Der 21-Jährige richtete einen Appell an die Stadt Saarbrücken: „Es ist einfach ärgerlich. Die Stadt sollte jetzt sehen, dass es nicht tragbar ist.“ Die im Oktober zur Halbzeitpause wegen widriger Platzverhältnisse abgebrochene Partie gegen Dynamo Dresden hatte wiederholt gezeigt, dass Fußball bei Dauerregen im Ludwigspark kaum möglich ist. Wegen der Platzverhältnisse stand dann auch das drei Tage später angesetzte Zweitrunden-Spiel gegen den FC Bayern auf der Kippe, wurde aber doch ausgetragen. Mit dem 2:1-Sieg über die Münchener gelang eine Sensation.

, das dritte Duell mit einem Bundesligisten in dieser Saison wurde nun vertagt. Bei der Auslosung am Samstag (23 Uhr/ZDF) wird neben Bayer Leverkusen, Fortuna Düsseldorf und dem 1. FC Kaiserslautern deshalb ein Doppellos (Saarbrücken/Mönchengladbach) im Topf sein. Saarbrückens Sportdirektor Jürgen Luginger sagte man wolle versuchen, die Partie „zeitnah zu wiederholen. Aber es ist noch Regen angesagt die nächsten Tage, deshalb weiß ich nicht, ob nächste Woche schon eine Option ist.“

