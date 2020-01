Gladbach-Trainer Rose muss Abwehr für Mainz-Spiel umbauen

Borussia Mönchengladbachs Trainer Marco Rose muss seine Abwehr für das Bundesliga-Spiel gegen den FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr/Sky) umbauen. Linksverteidiger Ramy Bensebaini fällt mit einem Muskelfaserriss noch drei Wochen aus. Auch Tony Jantschke, der zuletzt Nico Elvedi als Innenverteidiger in der Partie beim FC Schalke 04 (0:2) vertreten hatte, muss verletzungsbedingt (kleiner Faserriss) pausieren. Rechtsverteidiger Stefan Lainer fehlt aufgrund einer Gelbsperre.

Gladbach-Trainer Marco Rose: Elvedi ist immerhin wieder einsatzbereit

„Ausfälle sind grundsätzlich ärgerlich, aber wir werden es auffangen“, sagte Rose am Donnerstag. „Wir haben noch nie gejammert, auch in nicht in Phasen, in denen wir wesentlich mehr Verletzte und einen anderen Spielrhythmus hatten. Wir werden eine gute erste Elf aufbieten.“

Elvedi ist immerhin wieder einsatzbereit. Er soll mit Abwehrchef Matthias Ginter das Duo in der Abwehrzentrale bilden. „Es sieht sehr gut aus. Beide haben gestern und heute das volle Programm absolviert“, sagte Rose. Elvedi hatte das Spiel auf Schalke wegen Nackenbeschwerden verpasst. Der Schweizer fehlte ebenso wie Ginter im Mannschaftstraining am Dienstag.

Gladbach gegen Mainz mit Johnson?

Auf der rechten Abwehrseite könnte beim aktuellen Tabellendritten Fabian Johnson zum Zuge kommen. Auch Tobias Strobl ist eine Option. Innenverteidiger Mamadou Doucouré nähert sich derweil nach langer Leidenszeit offenbar seinem Profi-Debüt. Seit seiner Verpflichtung im Sommer 2016 bestritt der 21-Jährige aufgrund seiner Verletzungsmisere nur acht Pflichtspiele im Regionalliga-Team. Bei der 1:3-Niederlage im Testspiel gegen den Drittliga-Tabellenführer MSV Duisburg am vergangenen Sonntag erzielte er sein erstes Tor für die Borussen.

Seit der Winterpause haben Borussia Mönchengladbach und Trainer Marco Rose in der Abwehr zwei Optionen weniger. Linksverteidiger Andreas Poulsen wurde an den österreichischen Erstligisten Austria Wien ausgeliehen. Rechtsverteidiger Jordan Beyer, der in der Bundesliga-Hinrunde dreimal zum Einsatz kam, spielt bis zum Saisonende für den Hamburger SV in der 2. Bundesliga. Beide sollen nun Spielpraxis sammeln.