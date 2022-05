Gladbach-Trainer Hütter rechnet mit ungemütlichem Empfang

Zurück zur alten Wirkungsstätte: Adi Hütter tritt mit Borussia Mönchengöadbach am Sonntag bei Eintracht Frankfurt an.

Mönchengladbach Trainer Adi Hütter kehrt mit Borussia Mönchengladbach nach Frankfurt zurück. Am Donnerstag war er bereits im Eintracht-Stadion.

Wenn Adi Hütter die Zeit zurückdrehen könnte, würde er seinen Abschied aus Frankfurt sicherlich anders gestalten. Mit seinem wenig geschickt kommunizierten Wechsel zu Borussia Mönchengladbach hatte der Österreicher im vergangenen Jahr viele Eintracht-Fans und auch die Frankfurter Vereinsführung schwer verärgert. „Den Abgang hätte man besser lösen können. Ich habe einige Aussagen getätigt, die ich bereue“, sagt Hütter rückblickend. Am Sonntag kehrt er mit Gladbach zum Bundesliga-Spiel nach Frankfurt (15.30 Uhr/DAZN) zurück – und richtet sich auf einen ungemütlichen Empfang ein.

„Es wird sicherlich das eine oder andere kommen. Darauf muss ich mich einstellen“, meint Hütter, der die Hessen drei Jahre lang trainiert hatte. Der 52-Jährige war bereits am Donnerstagabend im Frankfurter Stadion und sah dort den Einzug der Eintracht ins Finale der Europa League mit dem 1:0-Sieg gegen West Ham United. Die Eintracht-Verantwortlichen hatten ihn willkommen geheißen – eine Geste, die ihm sehr viel bedeutete: „Es hat mir wahnsinnig Freude bereitet, die Einladung bekommen zu haben. Es war ein großes Erlebnis und eine unglaubliche Stimmung.“ Bei der Gelegenheit habe er mit der Frankfurter Klubspitze auch Altlasten aus dem Weg räumen können.

Ohne Koné, Elvedi und Kramer

Seine erste Saison mit den Gladbachern, bei denen Hütter einen Vertrag bis 2024 ohne Ausstiegsklausel besitzt, nennt der Trainer „verkorkst“. Nach dem 3:1-Sieg gegen RB Leipzig am vergangenen Montag will er die Spielzeit nun mit einem „positiven Trend“ beenden und möglichst noch einen einstelligen Tabellenplatz erreichen. Verzichten muss Hütter neben den gesperrten Kouadio Koné und Nico Elvedi in Frankfurt auch auf Christoph Kramer, der sich am Donnerstag im Training verletzte. Zudem fällt Marcus Thuram weiterhin aus.

Die Frankfurter sind für Hütter kaum auszurechnen. Ihr Fokus liege aber „auf dem Finale der Europa League, das ist ganz klar“. Am 18. Mai trifft die Eintracht in Sevilla auf die Glasgow Rangers. Hütter wird auch dann sicherlich wieder mit seinem Ex-Klub mitfiebern. (fs)

