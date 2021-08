Gladbach-Trainer Hütter: „Jantschke ist hier eine Legende“

Mönchengladbach Gladbach-Trainer Adi Hütter muss seine Abwehr für das Spiel bei Union Berlin umbauen. Borussias „Fußballgott“ könnte nun wieder gefragt sein.

Jonas Hofmann flankt von der rechten Seite, Tony Jantschke überrascht mit Artistik: Der 31-Jährige nimmt den Ball am Elfmeterpunkt per Fallrückzieher, die Kugel rauscht nur knapp über die Latte. Für diese Einlage bekommt er im Training von Borussia Mönchengladbach am Freitagmorgen Applaus. Seine nächsten Abschlüsse gelingen sogar vollends: Flanke Hofmann, Treffer Jantschke – und das gleich mehrmals. Jantschke glänzt in einer Rolle, die er sonst nie spielt: als Torjäger. Die Zuschauer klatschen, Trainer Adi Hütter muss lachen.