Gladbach-Torwart Sommer ist jetzt bereit für neue Taten

Mönchengladbach. Yann Somner hat bei der EM überragende Leistungen im Schweizer Tor gezeigt. Nun startet er in seine achte Saison bei Borussia Mönchengladbach.

Diese Bilder bleiben in Erinnerung: Yann Sommer, wie er nach seinem gehaltenen Elfmeter gegen Kylian Mbappé mit ausgebreiteten Armen in Richtung Fankurve stürmt. Wie er sich von den frenetisch jubelnden Schweizer Anhängern feiern lässt. Wie seine Mitspieler ihn nach dem Elfmeter-Triumph im EM-Achtelfinale gegen Weltmeister Frankreich umarmen. Oder auch die Szenen des Viertelfinals-Duells mit Spanien, in dem Sommer in der Verlängerung eine Chance nach der anderen vereitelte, ehe er nach dem Aus im Elfmeterschießen mit der Schweiz die Heimreise antreten musste – das allerdings hoch erhoben Hauptes tun konnte.