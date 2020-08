Gladbach: Testspiel im Stadion gegen Fürth vor 300 Fans

Harsewinkel-Marienfeld. Bundesligist Borussia Mönchengladbach absolviert am 27. August ein Testspiel gegen Greuther Fürth. 300 Zuschauer dürfen im Stadion dabei sein.

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat ein weiteres Testspiel in der Vorbereitung auf die neue Saison vereinbart. Die Mannschaft von Trainer Marco Rose tritt am 27. August (15.30 Uhr) im Stadion im Borussia-Park gegen Zweitligist Greuther Fürth an. Im Rahmen der Corona-Schutzverordnung lässt Gladbach für dieses Spiel 300 Zuschauer zu.

Vereinsmitglied kann zwei Karten erwerben

Vereinsmitglieder, die bei diesem Test dabei sein möchten, können sich ab kommenden Samstag über das Ticket-Portal des Klubs Eintrittskarten sichern. Diese kosten regulär zehn Euro - ermäßigte Tickets werden für fünf Euro angeboten. Jedes Vereinsmitglied kann zwei Karten erwerben und muss die Nutzerdaten beim Erwerb personalisiert angeben.

Gladbach gewann die ersten beiden Testspiele in diesem Sommer gegen die Drittligisten SC Verl und MSV Duisburg jeweils mit 4:0. Derzeit absolviert die Mannschaft ihr Trainingslager in Harsewinkel-Marienfeld. Am kommenden Samstag (17 Uhr) trifft die Borussia dort auf dem Platz neben dem Hotel Klosterpforte auf den Bundesliga-Absteiger SC Paderborn. Zuschauer dürfen diese Partie vor Ort nicht verfolgen. Das Testspiel wird aber wieder frei empfangbar im Internet auf Facebook, Youtube und Fohlen-TV übertragen.

Gladbach tritt zum Bundesliga-Auftakt beim BVB an

Der fünfte Test der Sommervorbereitung steht am 4. September (19 Uhr) auf dem Programm. Dann empfängt der niederländische Erstligist VVV Venlo die Borussia. Nur VVV-Dauerkarteninhaber dürfen im Stadion dabei sein.

Das erste Pflichtspiel nach der Sommerpause bestreitet Gladbach zwischen dem 11. und 14. September im DFB-Pokal. Der Erstrunden-Gegner ist der Pokalsieger des Bremer Fußball-Verbandes, der allerdings noch nicht feststeht. Zum Bundesliga-Auftakt (18. bis 21. September) tritt Gladbach bei Borussia Dortmund an. (nb)