Gladbach-Stümer Breel Embolo an der Hand operiert

Mönchengladbach. Gladbach muss am Samstag in Stuttgart möglicherweise ohne Stürmer Breel Embolo auskommen. Alassane Pléa könnte wieder einsatzbereit sein.

Borussia Mönchengladbach muss im Spiel beim VfB Stuttgart am Samstag (18.30 Uhr/Sky) möglicherweise auf Stürmer Breel Embolo verzichten. „Er ist gestern erfolgreich an der Hand operiert worden. Wir müssen schauen, wie schnell er wieder trainieren kann“, wird Trainer Marco Rose auf der Homepage des Fußball-Bundesligisten zitiert.

Drei Tage nach dem 3:2-Sieg gegen den FC Bayern nahmen die Gladbacher die Vorbereitung auf das Stuttgart-Spiel auf. Neben Embolo fehlten im Mannschaftstraining auch Valentino Lazaro (Muskelverletzung) und Alassane Pléa, der schon das Duell mit dem Tabellenführer aus München wegen Adduktorenproblemen verpasst hatte.

Pléa absolvierte am Dienstag allerdings eine individuelle Einheit. Laut Rose könnte der Angreifer für die Partie beim VfB zur Verfügung stehen: „Bei ihm besteht die realistische Hoffnung, dass es bis Samstag klappen könnte“, sagte der Trainer. Pléa hatte das Liga-Spiel gegen die TSG Hoffenheim (1:2) und die DFB-Pokalpartie beim Regionalligisten SV Elversberg (5:0) kurz vor Weihnachten wegen einer Zerrung verpasst. Im Spiel bei Arminia Bielefeld (1:0) zum Jahresbeginn wurde der Franzose eingewechselt.

Gladbach und Stuttgart sind selbstbewusst

Die Gladbacher können das Spiel in Stuttgart nach dem Coup gegen die Bayern mit viel Selbstvertrauen angehen. Allerdings hat der VfB als Aufsteiger nach 15 Partien bereits 21 Punkte auf dem Konto und liegt damit nur drei Zähler hinter den siebtplatzierten Borussen. Zuletzt gelang den Schwaben ein 4:1-Sieg beim FC Augsburg.

„Wir treffen auf einen richtig guten Gegner, der am zurückliegenden Wochenende in Augsburg noch einmal gezeigt hat, was er zu leisten im Stande ist“, sagte Rose. „Die Stuttgarter spielen sehr intensiv und haben eine klare Idee. Das wird ein schwieriges Spiel, auf das wir uns in den nächsten Tagen gut vorbereiten werden.“ (nb)