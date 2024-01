Mönchengladbach Gegen den Augsburg feierte der an Krebs erkrankte Stefan Lainer sein Comeback für Borussia Mönchengladbach - und gab sich kämpferisch.

Ohrenbetäubende Sprechchöre und Applaus von knapp 45.000 Fans – es war ein Gänsehautmoment, der eigentlich gar nicht zu diesem Gladbacher Nachmittag passte. Aber als Stefan Lainer in der 71. Minute den Rasen des Borussia Parks betrat, rückten der 1:2-Rückstand und die miserable Vorstellung gegen den FC Augsburg für eine kurze Zeit in den Hintergrund. Auch für den Österreicher selbst, der nach dem Spiel um Worte bemüht war, die seine Eindrücke beschreiben konnten.

„Für mich persönlich zählt der Glücksmoment, wieder auf dem Platz zu stehen“, sagte der Rechtsverteidiger von Borussia Mönchengladbach. „Die Niederlage ist für mich persönlich ein bisschen im Hintergrund. Ich bin wieder zurück, ich freue mich sehr auf die Zukunft.“

Gladbach-Comeback von Stefan Lainer - „Vorbild für alle“

178 Tage nach Veröffentlichung seiner Diagnose (Ärzte hatten bei Lainer Lymphknotenkrebs festgestellt) war der 31-Jährige voller Tatendrang: „Natürlich muss man es immer ein bisschen beobachten. Aber grundsätzlich ist jetzt Feuer frei“, sagte Lainer.

Und auch Trainer Gerardo Seoane blickte nach der Heimniederlage am Sonntag optimistisch nach vorn: „Er ist ein Vorbild für alle hier in puncto Kämpfernatur und Herz, das er mitbringt. Er hat so die Krankheit besiegt und kann jetzt wieder der Mannschaft helfen.“

Stefan Lainer steht wieder auf dem Platz. Foto: Marius Becker / dpa

Noch ist offen, ob sich diese Kampfansagen nur auf den Rest dieser oder bereits auf die kommende Saison beziehen. Lainer und die Fohlen verhandeln derzeit über eine gemeinsame Zukunft. Borussias Sportdirektor Nils Schmadkte kündigte an, dass sich der Klub bald mit dem Rechtsverteidiger über eine Verlängerung seines im Sommer auslaufenden Vertrags unterhalten wolle: „Wir sind mit dem Management von Stevie in Kontakt. Alles zu seiner Zeit.“

Gladbach: Stefan Lainer lehnte Vertragsangebot zunächst ab

Unmittelbar nach Bekanntwerden seiner Krebserkrankung hatte ihm Gladbach einen neuen Vertrag angeboten – Lainer lehnte ab und verwies auf seinen Gesundheitszustand. Ehe er sich mit seinem Arbeitgeber einige, wolle er in eine echte Verhandlungsposition begeben. Diesen Pragmatismus habe er auch während seiner Behandlungszeit an den Tag gelegt: „Ich bin ein Mensch, der nimmt es hin, wie es ist. Ich habe nie nach hinten geschaut, war immer positiv. Mein Arzt hat mich sehr gut geführt. Es ist alles wirklich sehr rund gegangen.“

