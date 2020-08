Arbeiten jetzt in Gladbach wieder zusammen: Trainer Marco Rose und Offensivspieler Hannes Wolf.

Borussia Mönchengladbach Gladbach: So schwärmt Trainer Marco Rose von Hannes Wolf

Mönchengladbach. Neuzugang Hannes Wolf hat beim Gladbacher Trainingsauftakt einen positiven Eindruck hinterlassen. Trainer Marco Rose lobte den 21-Jährigen.

Hannes Wolf zog die Blicke auf sich. Der 21 Jahre alte Österreicher trug beim Trainingsauftakt von Borussia Mönchengladbach am Dienstag hellrote Schuhe und sein neues Trikot mit der Rückennummer 11, die dem Brasilianer Raffael bei den Fohlen sieben Jahre lang gehört hatte. Doch Wolf, den die Gladbacher für die kommende Spielzeit mit Kaufoption von RB Leipzig ausgeliehen haben, setzte sich beim Start in die Saison-Vorbereitung auch fußballerisch mehrmals in Szene. Er zeigte sich engagiert, wirkte motiviert, mischte beim ersten öffentlichen Training im Borussia-Park seit rund fünf Monaten schon voll mit.