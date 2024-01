Gladbach: Seoane gibt Einblicke in Matchplan gegen Stuttgart

Mönchengladbach Beim 3:1 gegen Stuttgart setzte Gladbachs Mannschaft Vorgaben erfolgreich um. Trainer Gerardo Seoane erläuterte hinterher die Herangehensweise.

Borussia Mönchengladbach hat in dieser Bundesliga-Saison nach Führungen bereits 17 Punkte verspielt. In der ersten Partie des neuen Jahres gegen den VfB Stuttgart zeigte die Mannschaft von Trainer Gerardo Seoane allerdings, dass sie auch in der Lage ist, einen Vorsprung siegreich über die Zeit zu bringen − und am Ende noch für die Entscheidung zu sorgen. „Der große Unterschied war sicherlich die Effizienz im Spiel nach vorne“, sagte Seoane nach dem 3:1 (2:0)-Erfolg. „Wir haben früh zwei Tore erzielt, das gibt auch ein bisschen mehr Luft. Ein Zwei-Tore-Vorsprung ist nicht das gleiche wie ein Ein-Tor-Vorsprung.“ Zudem zeigte sich Gladbach im Defensivverhalten deutlich verbessert, was auch an der Rolle von Julian Weigl lag.

Der 28-Jährige rückte immer wieder aus dem defensiven Mittelfeld in die Abwehrreihe zurück, die somit zur Fünferkette wurde. Seoane gab nach der Partie Einblicke in seinen Matchplan. „Einen Sechser zu haben, der eine gute Verbindung mit den Innenverteidigern hat, war uns von Anfang an extrem wichtig. Gegen die zwei mobilen Spitzen der Stuttgarter haben wir auch immer wieder interveniert, wenn wir eine Fünferkette mit Julian Weigl gespielt haben.“ Weigl sah in der 35. Minute, nach dem Doppelpack von Robin Hack (1./19. Minute), die Gelbe Karte, weshalb er am kommenden Sonntag gegen den FC Augsburg (17.30 Uhr/DAZN) gesperrt fehlt. „Es gab schon die eine oder andere brenzlige Situation, in der vielleicht die zweite Gelbe Karte in Gefahr war“, meinte Seoane, „aber ein Spieler wie Julian Weigl muss mit einer solchen Situation auf dem Platz umgehen und das hat er auch sehr gut gemacht.“

Lob für Gladbach-Verteidiger Marvin Friedrich

Nach dem Anschlusstreffer durch Josha Vagnoman (55.) geriet Gladbach unter Druck. Die Borussen verteidigten allerdings mit viel Einsatz. „Für mich sticht das Kollektiv heraus, die Disziplin im Verteidigen, sich da an die Vorgaben zu halten“, erklärte Seoane. Ein Sonderlob bekam gleichwohl Abwehrspieler Marvin Friedrich, der für den gesperrten Maximilian Wöber in die Startelf gerückt war: „Marvin hatte keine einfache Aufgabe gegen einen mobilen, schnellen Stürmer“, sagte Seoane mit Blick auf Stuttgarts Deniz Undav. Friedrich habe diese Situation „sehr gut gelöst, ist immer wieder herausgetreten, hat aber auch in der Box gut verteidigt und die Tiefe antizipiert“. Er trug seinen Teil zu Borussias diesmal überzeugender Defensivleistung gegen den Tabellendritten bei, der allerdings unter anderem auch auf seinen Top-Torjäger Serhou Guirassy (17 Saisontreffer) verzichten musste, der mit Guinea am Afrika-Cup teilnimmt.

Gladbachs Julian Weigl (links) freut sich mit dem Doppel-Torschützen Robin Hack nach dem 2:0. Foto: Ina Fassbender / AFP

„Die Spielweise der Stuttgarter bereitet Teams große Schwierigkeiten, weil sie im Ballbesitz gewisse Abläufe haben und es dem Gegner schwer machen, sie zu pressen, sie anzulaufen. Kompliment an meine Mannschaft, wie sie diszipliniert verteidigt hat und in der zweiten Halbzeit gekämpft hat“, lobte Seoane. Auffällig: Gladbach ließ sich im eigenen Stadion recht weit nach hinten fallen. „Wenn man Stuttgart im Spiel bei Bayern München mit 70 Prozent Ballbesitz gesehen hat, dann gibt es schon gewisse Überlegungen, die gegnerische Hälfte nicht zu pressen, sich ein bisschen zurückzuziehen und die Räume eng zu machen.“

Gladbach mit Kontern in der Schlussphase

Ab der 80. Minute suchte Gladbach dann wieder mehr den Weg nach vorne. „Wir haben am Schluss noch drei, vier gute Situationen kreiert, was uns in anderen Spielen gefehlt hat, wo wir gewisse Führungen verspielt haben“, analysierte Seoane. Der eingewechselte Jordan Siebatcheu brachte gegen Stuttgart letztlich die Entscheidung (90.+1). Seoane zeigte sich glücklich mit diesem Spielverlauf: „Das freut sich extrem für die Mannschaft.“

