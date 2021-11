Borussia Mönchengladbach Gladbach: Schlüsselspieler Hofmann ist bereit fürs Derby in Köln

Mönchengladbach. Jonas Hofmann ist nach seinen zwei Treffern beim 4:0 gegen Fürth Gladbachs bester Schütze. Der Nationalspieler bekommt Lob von allen Seiten.

Jonas Hofmann sperrte seine Ohren noch mal ganz weit auf, als er gemeinsam mit seinen Teamkollegen die Nordkurve verließ. Dort hatten die Gladbacher mit ihren Fans gerade ausgiebig das tadellose 4:0 gegen Aufsteiger Greuther Fürth gefeiert – und nun riefen die Anhänger der Borussia den ganz in Weiß gekleideten Spielern als Arbeitsauftrag für kommenden Samstag noch hinterher: „Auswärtssieg, Auswärtssieg!“ Dann steigt in Köln das traditionell sehr emotionsgeladene Derby zwischen dem Geißbock-Klub und der Fohlenelf. Weswegen Hofmann beim Gedanken an die euphorisierte Gefolgschaft erwähnte: „Was nächste Woche gefragt ist, steht außer Frage.“