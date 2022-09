Gladbach: Hoffnung bei Pléa vor Bremen-Spiel − Thuram fehlt im Training

Mönchengladbach. Gladbach-Stürmer Alassane Pléa hat teilweise wieder mit dem Team trainiert. Für das Spiel am Samstag in Bremen könnte er eine Option sein.

Borussia Mönchengladbach ist mit einer kleinen Gruppe in die neue Trainingswoche gestartet. Weil von den Nationalspielern am Dienstag nur Rechtsverteidiger Stefan Lainer (30) auf den Platz zurückkehrte, leitete Trainer Daniel Farke eine Einheit mit lediglich zwölf Feldspielern. Mit dabei: Stürmer Alassane Pléa (29), der rund drei Wochen nach seiner in der Partie gegen Mainz 05 (1:1) erlittenen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich wieder teilweise mit der Mannschaft trainierte. „Das Aufwärmen, die Sprints und die Passübungen konnte er wieder mitmachen, das alles sah rund aus“, sagte Farke. „Wenn der Körper keine Reaktion zeigt, kann er vielleicht schon morgen wieder voll mitmischen.“

Auch Ersatztorwart Tobias Sippel (34) war vier Tage vor dem Spiel beim Aufsteiger Werder Bremen (Samstag, 18.30 Uhr/Sky) wieder auf dem Platz. Ursprünglich waren die Gladbacher davon ausgegangen, dass er mit der Schultereckgelenkssprengung, die er sich vor zwei Wochen zugezogen hatte, noch deutlich länger ausfallen werde. Farke erklärte: „Tobi ist schneller zurück als geplant. Er hat aber auch noch nicht voll trainiert. Im besten Fall kann auch er morgen wieder ins Teamtraining einsteigen.“

Itakura, Neuhaus und Wolf fallen noch lange aus

Angreifer Marcus Thuram (25) nahm am Training am Dienstag wegen Wadenbeschwerden nicht teil. „Es ist nichts Muskuläres und sollte deshalb auch nicht allzu dramatisch sein, so dass wir hoffen, dass er in Kürze wieder auf dem Trainingsplatz stehen kann“, sagte Farke. Noch länger verzichten muss der Trainer auf Innenverteidiger Ko Itakura (25, Innenband-Anriss im linken Knie), Mittelfeldspieler Florian Neuhaus (25, Kreuzbandanriss) und Offensivspieler Hannes Wolf (23, Lambrumabriss im Schultergelenk). Wolf muss sich einer Operation unterziehen, der Österrreicher wird voraussichtlich erst im neuen Jahr wieder einsatzfähig sein.

Die weiteren Nationalspieler sollen am Mittwoch in den Borussia-Park zurückkehren. „Alle komplett werden wir am Donnerstag haben, so dass wir dann auch erst die richtige Vorbereitung auf das Spiel in Bremen aufnehmen können“, sagte Farke. Seine Mannschaft belegt vor dem achten Bundesliga-Spieltag mit zwölf Punkten den sechsten Rang. Nach dem 3:0 gegen RB Leipzig könnten sich die Gladbacher im Weser-Stadion zusätzlichen Schwung für das Derby gegen den 1. FC Köln am Sonntag, 9. Oktober (15.30 Uhr/DAZN) holen. (fs)

