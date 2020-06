Gladbach: Ohne Topstürmer Thuram und Pléa gegen Wolfsburg

Mönchengladbach Personalsorgen bei Borussia Mönchengladbach: Am Dienstag im Spiel gegen den VfL Wolfsburg fehlen nun auch Marcus Thuram und Alassane Pléa.

Personalsorgen bei Borussia Mönchengladbach: Der Champions-League-Aspriant muss am Dienstag (18.30 Uhr/Sky) gegen den VfL Wolfsburg auf seine Top-Stürmer verzichten. Marcus Thuram und Alassane Pléa, die beide jeweils zehn Treffer in dieser Bundesliga-Saison erzielt haben, fallen aus. Thuram hatte sich am Samstag im Topspiel beim FC Bayern (1:2) am Knöchel verletzt. „Es ist nichts kaputt, aber es ist sehr schmerzhaft“, sagte Trainer Marco Rose. „Wahrscheinlich hat sich auch etwas gedehnt. Wir müssen schauen, wie sich die Dinge entwickeln.“

Pléa, der für das Spiel in München gelbgesperrt ohnehin nicht zur Verfügung stand, habe sich bereits am Freitag im Training eine Muskelverletzung an den Adduktoren zugezogen, berichtete Rose. Weiterhin fehlen Denis Zakaria, Tobias Strobl, Raffael und Fabian Johnson verletzt. Zudem darf Ramy Bensebaini aufgrund einer Gelbsperre gegen Wolfsburg nicht spielen. Oscar Wendt dürfte als Linksverteidiger in die Startelf rücken.

Die Gladbacher liegen nach zuletzt zwei Niederlagen als Tabellenfünfter einen Punkt hinter Bayer Leverkusen. Die Werkself tritt erst am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Köln an. „Wir haben irgendwann das Ziel Champions League ausgegeben und daran werden wir jetzt gemessen“, sagte Gladbachs Sportdirektor Max Eberl. „Wir müssen in den letzten drei Spielen nochmal eine andere Mentalität an den Tag legen. Es kommt jetzt nicht mehr aufs Schönspielen an. Wir wollen das Maximum herausholen.“ (nb)