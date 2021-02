Gladbach: Neuhaus spricht über Rose, den BVB und ManCity

Mönchengladbach Gladbachs Florian Neuhaus spielt eine starke Saison. Ein Gespräch über den Rose-Wechsel zum BVB, die Nationalelf und Manchester City.

Im Champions-League-Spiel bei Inter Mailand gelang Florian Neuhaus am 21. Oktober 2020 eine Torvorlage, die im Gedächtnis haften blieb: Ein Flachpass mit dem Vollspann aus der eigenen Hälfte, vorbei an sechs Gegenspielern, durch drei Schnittstellen, genau in den Lauf von Jonas Hofmann, der den Ball verwertete. Die Fußballwelt staunte über das Kunststück von Neuhaus, auf den es sicherlich auch am Mittwoch (21 Uhr/DAZN) ankommen wird, wenn er mit Borussia Mönchengladbach in Budapest zum Achtelfinal-Hinspiel gegen Manchester City antritt. Vor dem Duell spricht der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler über die Chancen auf den Einzug ins Viertelfinale der Königsklasse, seine Ziele als Jung-Nationalspieler und den nahenden Abschied des Trainers.