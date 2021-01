Gladbach mit hoher Geldstrafe für Breel Embolo: "Trifft ihn empfindlich"

Mönchengladbach. Breel Embolo wird für seinen Partybesuch bestraft. Von seinem Verein Borussia Mönchengladbach kassiert er eine hohe Geldstrafe.

Angreifer Breel Embolo von Borussia Mönchengladbach wird für sein Fehlverhalten am vorvergangenen Wochenende bestraft. Wie die Borussen am Dienstagnachmittag verkündet haben, kassiert der 23 Jahre alte Schweizer eine "hohe Geldstrafe".

„Breel hat durch sein unbedachtes und falsches Verhalten in der Nacht nach dem Bundesligaspiel in Stuttgart gegen die Regeln verstoßen, die aktuell für alle Menschen in unserem Land gelten und deren Einhaltung für uns als Klub in der Fußball-Bundesliga die Voraussetzung für den Spielbetrieb ist“, wird Sportdirektor Max Eberl in einer Pressemitteilung zitiert.

Breel Embolos nächtlicher Ausflug mit Folgen

Für die Gladbacher Grund genug, den Stürmer zu bestrafen. Eberl: „Wir haben deshalb entschieden, dass er eine Geldstrafe zahlen muss, die ihn empfindlich trifft. Dies haben wir ihm gestern mitgeteilt und er hat die Strafe akzeptiert.“

Nach dem Bundesligaspiel beim VfB Stuttgart am 16. Januar war Embolo nach Angaben der Essener Polizei Gast einer in Corona-Zeiten illegalen Party war. Der Schweizer bestreitet das. Nach seiner Aussage sei er nur nach Essen gefahren, um bei einem Freund Basketball zu schauen. „Das geht in der aktuellen Pandemie-Lage nicht“, sagte Gladbachs Kapitän Lars Stindl vor einigen Tagen und bezeichnete Embolos Verhalten „als Fehler“.

Die Polizei Essen geht davon aus, dass Embolo beim Eintreffen der Ordnungshüter über ein Dach in eine angrenzende Wohnung floh. „Wir nehmen ihm glaubhaft ab, dass er nicht Teil einer Party war“, betonte Trainer Marco Rose am Freitagabend. Für Rose ist das Thema damit zumindest vorerst erledigt. „Wir haben mehrfach geredet. Mir muss er nichts mehr erklären“, sagte Rose. Am Freitag spielte er für die Borussia beim 4:2-Sieg gegen Borussia Dortmund schon wieder in der Bundesliga. (fs mit dpa)