Gladbach-Manager Eberl wehrt sich vehement gegen Fan-Kritik

Mit Gladbach in der Tabelle nur auf Rang 13: Sportdirektor Max Eberl.

Mönchengladbach. Gladbach-Anhänger übten nach dem 0:6-Desaster gegen Freiburg scharfe Kritik. Sportdirektor Max Eberl konterte vor dem Spiel in Leipzig.

Bis zum vergangenen Wochenende konnte Adi Hütter beim Ausleuchten der Gladbacher Achterbahn-Saison immerhin noch auf die Heimspiele als positive Konstante verweisen. Das jüngste 0:6-Desaster gegen den SC Freiburg entriss dem Trainer der Borussia aber auch dieses Argument. Den ersten Schritt, die höchste Heimpleite seit 23 Jahren irgendwie aus den Kleidern zu schütteln, gehen die Niederrheinischen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei RB Leipzig. Beim Gedanken an ihre Auswärtsbilanz dürfte den Borussen vor dem Auftritt in Sachsen allerdings angst und bange werden.