Gladbach-Manager Eberl nach Auszeit: „Bin voller Tatendrang“

Mönchengladbach. Gladbachs Sportdirektor Max Eberl kehrt zurück – pünktlich zum Pokalduell in Stuttgart. Der 47-Jährige spricht über seinen Sabbatmonat.

Borussia Mönchengladbach kehrte auf der Pressekonferenz am Dienstag zur regulären Besetzung zurück. In der Mitte nahm Mediendirektor Markus Aretz Platz, auf der einen Seite Trainer Marco Rose und auf der anderen jener Mann, der dem Podium im Januar ferngeblieben war: Sportdirektor Max Eberl. Der 47-Jährige wirkte bei seinem ersten öffentlichen Auftritt seit mehr als einem Monat entspannt, gelassen, bestens gelaunt. Vor dem Achtelfinal-Duell im DFB-Pokal beim VfB Stuttgart (Mittwoch, 20.45 Uhr/ARD und Sky) stand er im Mittelpunkt. Seine im Dezember angekündigte Auszeit, die er sich in Absprache mit Borussia nach seiner Vertragsverlängerung bis 2026 gönnte, ist vorbei.