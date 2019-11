Gladbach-Manager Eberl: „Boden auf Schalke gut gemacht“

Mönchengladbach. Gladbachs Sportdirektor sieht seine Borussia und den FC Schalke längst auf Augenhöhe. „Ich bin in Wallung“, sagt der 45-Jährige vor dem Topspiel.

Vor dem ersten Spiel in der neuen Bundesliga-Saison gegen den FC Schalke 04 (Samstag, 18.30 Uhr/Sky) sieht Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor Max Eberl seinen Verein auf Augenhöhe mit den Königsblauen. „Wir haben heute in jedem Spiel gegen Schalke die Chance, zu gewinnen“, sagte der 45-Jährige bei der Pressekonferenz vor der Partie. Und dies sei lange anders gewesen, fügte er an.