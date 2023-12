Gladbach: Koné lässt Borussia-Park in der Verlängerung beben

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach steht im DFB-Pokal-Viertelfinale. Manu Koné traf gegen den VfL Wolfsburg kurz vor Ende der Verlängerung zum 1:0-Sieg.

Um 23.19 Uhr am Dienstagabend bebte der Borussia-Park. Manu Koné breitete die Arme aus und jubelte. Der Gladbacher Mittelfeldspieler feierte mit den Teamkollegen in der 120. Minute sein Kopfball-Tor im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen den VfL Wolfsburg, das die Fohlen mit 1:0 (0:0) nach Verlängerung gewannen.

„Das Glück lag auf unserer Seite“, sagte Koné nach der Partie bei Sky. „Es war ein sehr schweres Spiel. Wir wussten das. Wir hatten mit der ganzen Mannschaft eine sehr gute Leistung gezeigt.“ Die Gladbacher dürfen vom ersten Titelgewinn seit 1995 träumen. Damals triumphierten sie im Berliner Olympiastadion mit einem 3:0-Sieg im Pokalfinale gegen Wolfsburg.

Das Spiel am Dienstag war das erst zweite Pokalduell zwischen den beide Bundesligisten. Bei den Gladbachern zählten Kapitän Julian Weigl und Stürmer Tomas Cvancara, die beide drei Tage zuvor beim 2:1-Sieg im Bundesliga-Spiel gegen die TSG Hoffenheim angeschlagen gefehlt hatten, wieder zur Anfangsformation. Der 18-jährige Abwehrspieler Fabio Chiarodia gab sein Startelf-Debüt, Mittelfeld-Routinier Christoph Kramer kam erstmals in dieser Saison von Beginn an zum Einsatz.

Zähes Spiel im Borussia-Park

Kramer verzeichnete in der 7. Minute auch die erste Chance des Spiels. Der 32-Jährige verfehlte das Tor mit einem Flachschuss aus der Distanz nur knapp. Auf der Gegenseite war Borussia-Torwart Moritz Nicolas bei einem Versuch von Aster Vranckx zur Stelle (9.). Die Wolfsburger zeigten in Zweikämpfen viel Einsatz, agierten zudem äußerst kompakt, die Gladbacher kamen deshalb offensiv kaum zur Entfaltung.

Manu Koné jubelt über seinen Siegtreffer. Foto: Federico Gambarini / dpa

So entwickelte sich zunächst relativ zerfahrene, zähe Partie, in der den Borussen auch wiederholt Fehlpässe unterliefen. Von der Zielstrebigkeit, mit der Gladbach dreieinhalb Wochen zuvor noch Wolfsburg in der Liga 4:0 besiegt hatte, war diesmal nichts mehr zu sehen. Meistens fehlte die Abstimmung, ein Spielfluss kam nicht zustande. Beide Mannschaften wagten zudem kaum Risiko, dieses Spiel konnte nur besser werden.

Wolfsburg hatte späte Chancen

Die Angriffsbemühungen der Gladbacher blieben auch nach dem Wechsel eher zaghaft. Die Wolfsburger hingegen kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit auf. Nicolas entschärfte einen gefährlichen Kopfball von Jonas Wind (90.), der anschließend auch mit einem Abschluss aus rund zehn Metern das Tor verfehlte (90.+3). Gladbach hatte am Ende Glück, dass es in die Verlängerung ging, in der Joakim Maehle (107.) eine weitere Großchance der Gäste vergab. Am Ende jubelten die Gladbacher dank Koné, der nach Vorarbeit von Florian Neuhaus traf (120.). Borussias Fans sangen: „Oh, wie ist das schön!“

