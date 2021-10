Borussia Mönchengladbach Gladbach: Hütter will Koné in dieser Woche etwas schonen

Mönchengladbach. Gladbachs Manu Koné musste beim Sieg in Wolfsburg ausgewechselt werden. Trainer Adi Hütter will die Belastung bei ihm nun reduzieren.

Manu Koné soll bei Borussia Mönchengladbach in dieser Trainingswoche etwas kürzertreten. Der französische Mittelfeldspieler war im Spiel beim VfL Wolfsburg (3:1) in der 60. Minute ausgewechselt worden. „Er hat seine alte Verletzung wieder gespürt, sein Knie ist aber stabil“, sagte Trainer Adi Hütter am Dienstag. „Trotzdem versuchen wir, Manu diese Woche etwas herauszunehmen. Er hat im physischen Bereich, speziell was die Grundlagenausdauer angeht, noch etwas nachzuholen. Daher passt das diese Woche ganz gut bei ihm.“

Gladbach-Zugang Koné, der für neun Millionen Euro vom französischen Zweitligisten FC Toulouse zu den Fohlen gewechselt war, hatte sich im Juli in seiner ersten Trainingswoche bei den Borussen eine Innenbandverletzung am rechten Knie zugezogen. Vor rund zweieinhalb Wochen feierte der 20-Jährige beim Spiel gegen Dortmund (1:0) in der Startelf sein Bundesliga-Debüt.

Hütter trainiert mit kleiner Gruppe

Nur neun Feldspieler und drei Torhüter nahmen am Dienstag am ersten Gladbacher Training während der Länderspielpause teil. „Trotzdem werden wir gut und intensiv kleine Spielformen trainieren und auch etwas im physischen Bereich tun“, sagte Hütter. Drei weitere Einheiten stehen für die Fohlen in dieser Woche noch auf dem Programm. Am Mittwoch, Donnerstag um Freitag (jeweils öffentlich um 10.30 Uhr) wird Hütter seine Spieler wieder um sich versammeln.

Zehn Gladbacher befinden sich gerade auf Länderspielreise: Matthias Ginter, Jonas Hofmann, Florian Neuhaus (alle DFB-Team), Yann Sommer, Nico Elvedi, Denis Zakaria, Breel Embolo (alle Schweiz), Luca Netz, Jordan Beyer (beide deutsche U21) und Conor Noß (Irlands U21). Wegen der hohen Belastung bekam Joe Scally zuletzt trainingsfrei. Ramy Bensebaini kann aufgrund seiner Fußverletzung weiterhin nur individuell trainieren.

Das nächste Bundesliga-Spiel steht für die Gladbacher am 16. Oktober (18.30 Uhr) an. Dann trifft Hütters Mannschaft im Borussia-Park auf den VfB Stuttgart. (fs)

