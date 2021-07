Gladbach: Hütter will "begeisternden Fußball spielen lassen"

Mönchengladbach Adi Hütter will Gladbach zurück in den Europapokal führen. Borussias neuer Trainer wohnt derzeit im Hotel neben den Trainingsplätzen.

Adi Hütter wohnt derzeit dort, wo er auch arbeitet. Der neue Trainer von Borussia Mönchengladbach hat am Mittwoch ein Zimmer in dem Hotel bezogen, das an die Trainingsplätze und das Stadion angrenzt. In seinen ersten Tagen am Niederrhein ist der Österreicher also ganz nah dran. "Ich möchte mir die Zeit nehmen, um alles genießen zu können und Menschen kennenzulernen", erklärte Hütter bei seiner Vorstellung am Freitag. Der 51-Jährige sammelte positive erste Eindrücke: "Es hat sich in den letzten Jahren viel entwickelt hier in dem Verein. Ich habe schon tolle Mitarbeiter kennengelernt."