Gladbach: Hütter startet vor rund 800 Fans im Borussia-Park

Mönchengladbach Adi Hütter hat sein erstes Gladbach-Training geleitet. Zum Auftakt durften wieder Zuschauer ins Stadion. Schon am Sonntag geht es weiter.

Patrick Herrmann und Christoph Kramer liefen um 10.38 Uhr zuerst ins Stadion ein. Die anderen Spieler von Borussia Mönchengladbach und das Trainerteam um den neuen Fohlen-Coach Adi Hütter folgten direkt dahinter. Rund 800 Zuschauer in der Nordkurve applaudierten. 258 Tage war es her, dass zuletzt Fans den Borussia-Park besucht hatten. Den Trainingsauftakt des Fußball-Bundesligisten am Samstagmorgen bei 23 Grad und Sonnenschein durften sie wieder auf den Rängen verfolgen.

"Oh, wie ist das schön!", rief Stadionsprecher Torsten Knippertz ins Mikrofon. Dann begrüßte er Adi Hütter. Knippertz hatte bis dahin noch keinen Ball auf dem Rasen entdeckt und scherzte: "Ich wäre ein bisschen nervös, wenn ich hier als Spieler rauskommen würde, denn ich sehe noch keinen Ball." Hütter lachte und konnte auch die Spieler beruhigen: "Der kommt schon noch."

Auch Koné ist auf dem Platz

18 Feldspieler und vier Torhüter waren beim Trainingsstart dabei. Auch Kouadio Koné, den die Borussia bereits im Winter vom französischen Zweitligisten FC Toulouse für die neue Saison verpflichtet hatte. Der 20 Jahre alte zentrale Mittelfeldspieler besitzt in Gladbach einen Vertrag bis 2024 und trägt die Rückennummer 17.

Alle zehn Gladbacher Nationalspieler, die mit ihren Mannschaften bei der Europameisterschaft vertreten waren, fehlten noch beim Training. 2014er-Weltmeister Kramer, der zuletzt als EM-Experten im ZDF tätig gewesen war, nahm an der ersten Einheit mit Hütter teil. Der österreichische Trainer, vom Liga-Konkurrenten Eintracht Frankfurt an den Niederrrhein gewechselt, ließ nach dem Aufwärmprogramm zunächst 5 gegen 2 spielen. Um 11.08 Uhr bat der 51-Jährige sein neues Team zur ersten Besprechung auf dem Rasen.

Beim abschließenden Trainingsspiel vor der Nordkurve gab es immer wieder Applaus. Hütter verfolgte das Geschehen auf dem Platz genau und sprach mit seinen Assistenten. Er beendete eine lockere Auftakteinheit nach knapp 90 Minuten. Schon am Sonntag um 10.30 Uhr geht es im Borussia-Park weiter. Auch dann sind wieder Fans dabei.

