Live! Gladbach gegen Stuttgart mit Friedrich in der Startelf

Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach empfängt heute den Tabellendritten VfB Stuttgart. Gelingt den Fohlen eine Überraschung. Das Spiel im Liveticker.

Borussia Mönchengladbach startet mit einem Heimspiel gegen ein Überraschungsteam dieser Bundesliga-Saison ins neue Jahr: An diesem Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) ist der Tabellendritte VfB Stuttgart zu Gast. 2023 war für die im bisherigen Verlauf der Spielzeit wankelmütigen und fehleranfälligen Fohlen mit einer 1:2-Niederlage bei Eintracht Frankfurt durch zwei Gegentore in der Nachspielzeit bitter geendet. Im Vergleich zu dieser Partie gibt es heute nur eine Änderung in der Startelf.

Für den gesperrten Maximilian Wöber, der in Frankfurt die Rote Karte gesehen hatte, kommt Marvin Friedrich in der Abwehrzentrale an der Seite von Nico Elvedi zum Einsatz. In der Viererkette verteidigt Joe Scally auf der rechten und Luca Netz auf der linken Seite. Kapitän Julian Weigl soll im Mittelfeld wieder die Fäden ziehen, vor ihm spielen Rocco Reitz und Manu Koné. Die rechte Flügelposition besetzt Franck Honorat, die linke Robin Hack. Alassane Pléa soll als Sturmspitze für Tore sorgen.

Borussia Mönchengladbach - VfB Stuttgart im Liveticker

Gladbach-Trainer Gerardo Seoane lobte vor der Partie den Gegner: „Stuttgart hat eine klare Spielidee und wenn alle Spieler da sind, haben sie eine hohe Qualität im Kader. Sie stehen zurecht da, wo sie sind, weil sie einen guten Fußball spielen und in allen Spielphasen sehr kompakt stehen.“ In Mönchengladbach müssen die Schwaben allerdings auf ihren Top-Torjäger Serhou Guirassy verzichten, der mit Guinea am Afrika-Cup teilnimmt. Gladbach-Verteidiger Ko Itakura gewann derweil mit der japanischen Nationalmannschaft beim Asien-Cup am Sonntag gegen Vietnam mit 4:2.

So spielt Gladbach: Nicolas - Scally, Elvedi, Friedrich, Netz - Weigl - Reitz, Koné - Honorat, Hack - Pléa

