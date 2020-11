Mönchengladbach. Vorne München und Dortmund, dahinter Leipzig: Wenn Mönchengladbach am Sonntag in Leverkusen spielt, geht es um Platz vier - alle jahre wieder.

Julian Nagelsmann klang etwas patzig, als er am vergangenen Wochenende über die unmittelbaren Folgen des Leipziger 0:1 in Gladbach sprach. Ein rascher Blick auf das frische Tableau der Fußball-Bundesliga reichte, um den Coach der Sachsen grummeln zu lassen: „Die Tabellensituation ist so, wie sie immer ist.“ Das heißt: Borussia Dortmund und der FC Bayern duellieren sich am Samstag als Nummer zwei und eins im Land. Leipzig ist, wie bereits am Ende der letzten und vorletzten Saison, gefestigter Dritter. Und auch auf den Positionen hinter RB Leipzig rangieren mit Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach nach sechs Runden schon wieder dieselben Klubs wie Mitte Mai 2019 und Ende Juni 2020.

Gladbach und Leverkusen kämpfen um Platz vier - das hat auch für Max Eberl bereits Tradition

„Das hat sich in den letzten beiden Saisons zu dem hochstilisiert, dass eben zwei Mannschaften um diesen vierten Platz kämpfen“, sagt Gladbachs Sportdirektor Max Eberl. Zumindest die beiden rheinischen Konkurrenten sorgen bei den felsenfest verankerten Kräfteverhältnissen für minimale Bewegung: Vor gut vier Monaten stand Borussia Mönchengladbach im Endklassement einen Platz vor Bayer Leverkusen – ein Jahr zuvor war es genau umgekehrt gewesen. Und aktuell liegt die Werkself im Dauerduell um den lukrativen Champions-League-Rang vier wieder einen Punkt vor den Niederrheinischen.

Am frühen Sonntagabend treffen die beiden Teams in der BayArena direkt aufeinander (18 Uhr/Sky), am grundsätzlichen Lebensgefühl hat sich an den jeweiligen Standorten zuletzt allerdings etwas verschoben: So konnte Gladbach – auch dank dem Lockvogel, in der Königsklasse mitzumischen – entgegen der üblichen Abläufe im internationalen und nationalen Fußballgeschäft diesmal alle Leistungsträger halten. Leverkusen hingegen musste – immerhin für eine angenehme Sofortzahlung in Höhe von 80 Millionen Euro – Kai Havertz zum FC Chelsea ziehen lassen. Zudem wanderte Angreifer Kevin Volland zur AS Monaco an die Mittelmeerküste ab.

Abklatschen beim Trainer: Marco Rose ist derzeit mit den Spielern von Borussia Mönchengladbach sehr zufrieden. Foto: DPA

Bayern-Boss Rummenigge hat Gladbach auf dem Schirm

Die unterschiedlichen Transfersommer haben Spuren hinterlassen – bei den Vereinen, aber auch bei der Konkurrenz. So zählte Bayerns Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge die Gladbacher vor Saisonbeginn ausdrücklich zum „erweiterten Kreis der Titelkandidaten“. Bei Bayer wiederum bat Trainer Peter Bosz vor einer Woche unter Verweis auf seinen jetzigen Kader um Realitätssinn – und erklärte: „Wenn man ohne Kai Havertz spielt, ist klar, dass dann das Spiel anders ist. Das bedeutet, dass wir vorne weniger Kreativität haben, aber in der Defensive stärker sind.“

Seitdem haben Leverkusens Profis das Postulat des Niederländers mit zwei mühsamen 4:2-Siegen in Freiburg (Liga) und Be’er Sheva (Europa League) etwas infrage gestellt. Parallel dazu schwang sich die Fohlenelf mit dem Sieg über Leipzig und dem eindrucksvollen 6:0 in der Champions League bei Schachtjor Donezk zu ihren ersten gegentorfreien Partien der Saison auf (abgesehen vom 8:0 gegen Viertligist Oberneuland im Pokal) – und kippten so reichlich Wasser auf die Mühlen ihres ambitionierten Übungsleiters.

Gladbachs Trainer Marco Rose hat Respekt vor Bayer Leverkusen

„Das Lob nehmen wir gerne mit – weil wir tatsächlich gut gespielt haben in der Ukraine“, erklärte Marco Rose am Freitag. „Aber wir müssen auch sagen: 6:0 gewonnen, starkes Spiel, wow, Haken dran. Wir müssen uns immer wieder neu beweisen. Und ich glaube nicht, dass ich das jemandem besonders erläutern oder erklären muss. Falls doch, mache ich es natürlich.“ Mit Blick auf das Rheinland-Derby zwei Tage später betonte der 44-Jährige daher: „Ich glaube nicht, dass irgendwer so blöd ist, zu glauben, dass das vom Himmel gefallen ist oder von alleine so weitergeht.“

Die Vorfreude übertüncht daher nicht den Respekt vor den Sonntags-Gegnern. „Es wird eine große Herausforderung, in Leverkusen zu bestehen. Sie spielen es in dieser Saison sehr klar und intensiv, sind schwierig zu verteidigen. Sie haben unglaublich viel Dynamik und fußballerische Qualität in ihrem Spiel“, sagt Marco Rose. Max Eberl glaubt indes, „das Duell sei „schon ein besonderes, weil beide Mannschaften in den letzten Jahren wirklich sehr gute Leistungen gebracht haben.“ Man dürfe sich aber nicht darauf versteifen, dass es nur ein Zweikampf zwischen Gladbach und Leverkusen sei, „sondern es ist ein Sechs- oder Siebenkampf um die Plätze hinter Bayern München.“ Auf den Deutschen Meister trifft Borussia Mönchengladbach übrigens erst Anfang Januar.