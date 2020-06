Gladbach: „Fassungslos“ nach Shitstorm von Rassisten

Mönchengladbach. Zusammen mit Schalke, Dortmund und Köln hatte Gladbach ein Video gegen Rassismus veröffentlicht. Der Klub wehrt sich nun gegen Hetze im Netz.

Borussia Mönchengladbach positioniert sich nach erschütternden Reaktionen auf ein Social-Media-Video nochmals ganz deutlich gegen Rassismus. „Am vergangenen Freitag haben wir gemeinsam mit Borussia Dortmund, dem FC Schalke 04 und dem 1. FC Köln ein Video gegen Rassismus veröffentlicht. Hierbei handelte es sich um eine großartige Gemeinschaftsaktion vierer, sich ausschließlich auf dem Spielfeld rivalisierender Klubs. Was wir seitdem in den Kommentarspalten erleben, lässt uns fassungslos zurück“, schreibt der Fußball-Bundesligist auf seiner Homepage.

Die Bearbeitung der „vielen rassistischen, hetzerischen und menschenverachtenden Kommentare“ dauere an, teilt die Borussia mit. „Wir sind dankbar, dass die Mehrzahl unserer Fans versucht, diesen Menschen mit Vernunft und Fakten entgegen zu treten – das gibt uns Hoffnung. Leider gibt es aber auch eine Menge Menschen, die die Menschlichkeit vermissen lassen. Diese Rassisten und Hetzer werden wir auf unseren Social-Media-Kanälen zukünftig noch rigoroser sperren. Wir behalten uns vor, jeden Einzelfall nachzuverfolgen, zu prüfen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einzuleiten und/oder Hausverbote auszusprechen. Das Internet ist kein rechtsfreier Raum.“

Gladbach fordert Vereinsaustritte von Rassisten

Die Borussia stehe für Toleranz, Respekt und Anti-Rassismus. „Wir schämen uns abgrundtief für jeden einzelnen ,Fan', der eine andere Auffassung vertritt. Vereinsmitglieder, die diesen Werten von Borussia Mönchengladbach entgegenstehen, fordern wir auf, die Mitgliedschaft zu kündigen. Wir verzichten auf jeglichen Support dieser Menschen – innerhalb und außerhalb des Borussia-Parks!"

Am vergangenen Freitag um 15 Uhr hatten die vier Klubs unter dem Motto „In den Farben getrennt, im Fußball vereint – No Racism“ zeitgleich ein Video online gestellt, in dem die Botschaften der Spieler Marcus Thuram (Gladbach), Jadon Sancho (Dortmund), Anthony Modeste (Köln) und Weston McKennie (Schalke) gezeigt wurden.

Fußballprofis setzen Zeichen gegen Rassismus

Die vier Profis hatten nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd infolge eines brutalen Polizeieinsatzes in Minneapolis am 29. Spieltag mit unterschiedlichen Aktionen gegen Rassismus protestiert. Thuram war nach seinem Tor auf die Knie gesunken, Sancho hatte ein T-Shirt mit der Aufschrift „Justice for George Floyd“ („Gerechtigkeit für George Floyd“) gezeigt. Modeste zeigte demonstrativ eine helle Hand-Innen- und eine dunkelhäutige Hand-Außenseite. McKennie trug eine Armbinde mit der Aufschrift „Justice for George“.