Gladbach: Ein erster Schritt zur Versöhnung mit den Fans

Mönchengladbach. Das 3:1 gegen RB Leipzig glättet die Wogen bei Borussia Mönchengladbach ein wenig. Am Sonntag wartet Eintracht Frankfurt – Adi Hütters Ex-Klub.

Adi Hütter reist am Wochenende in die Vergangenheit. Erstmals tritt der Trainer mit Borussia Mönchengladbach am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) bei seinem ehemaligen Klub Eintracht Frankfurt an, wo er von 2018 bis 2021 arbeitete. Der Österreicher darf davon ausgehen, dass die mitreisenden Anhänger seinem Team wieder besser gesonnen sind als noch vor anderthalb Wochen beim SC Freiburg (3:3), wo die Profis nach dem Spiel vor der Gäste-Kurve unerwünscht waren und erboste Zurufe ernteten. Der 3:1-Sieg gegen RB Leipzig war ein erster Schritt zur Versöhnung mit den Fans.