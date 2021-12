Gladbach: Die Luft wird immer dünner – für alle Beteiligten

Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach steckt tief in der Bredouille. Am Mittwoch kommt Eintracht Frankfurt. Trainer Adi Hütter trifft auf seinen Ex-Klub.

Am Tag vor dem brenzligen Ligaspiel gegen Eintracht Frankfurt rückte Max Eberl erkennbar von Adi Hütter ab. Dass Gladbachs Sportdirektor seinem Trainer bei der Pressekonferenz nicht wie üblich zur Seite saß, hatte aber keine inhaltlichen, sondern rein organisatorische Gründe: Als Hütter am Dienstagmittag über das Duell mit seinem früheren Arbeitgeber (Mittwoch, 18.30 Uhr/Sky) sprach, weilte Eberl tatsächlich in der Bankenmetropole am Main – bei der Vollversammlung der DFL.