Gladbach: Das sagen Herrmann, Hofmann und Eberl zum 0:6-Debakel

Mönchengladbach. Das 0:6 gegen Freiburg ist Gladbachs höchste Heimniederlage in der Bundesliga seit 23 Jahren. Jonas Hofmann beklagt eine desolate Defensive.

Jonas Hofmann suchte nach dem Debakel am Sonntagabend die passenden Worte. „Ich bin echt sprachlos“, sagte der Offensivspieler von Borussia Mönchengladbach am DAZN-Mikrofon. „Wer letzte Woche gedacht hat, es geht nicht noch tiefer, ist heute eines Besseren belehrt worden.“ Der 1:4-Pleite im rheinischen Derby beim 1. FC Köln war acht Tage später ein 0:6 (0:6)-Untergang gegen den SC Freiburg gefolgt. Die Gladbacher stürzten durch ihre höchste Heimniederlage in der Bundesliga seit 23 Jahren in der Tabelle auf Platz 13 ab.

Freiburg stellte derweil Rekorde auf: Es ist nun das erste Bundesliga-Team, bei dem sechs verschiedene Torschützen schon in der ersten Halbzeit trafen. Maximilian Eggestein (2.), Kevin Schade (5.), Philipp Lienhart (12.), Nicolas Höfler (19.), Lucas Höler (25.) und Nico Schlotterbeck (37.) bestraften die zahlreichen Fehler der Gastgeber gnadenlos. Fünf Treffer nach 25 Minuten waren in der Bundesliga zuvor nur den Gladbachern selbst 1984 beim 10:0 gegen Eintracht Braunschweig gelungen, einer Auswärtsmannschaft allerdings noch nie.

Gladbach bei Standards ohne Zuteilung

„Wahnsinn, dass wir vier Standardgegentore kriegen. Wir haben desolat verteidigt“, klagte Hofmann. „Gefühlt war das Spiel bei 0:4 vorbei.“ Sein Teamkollege Patrick Herrmann formulierte es drastisch: „Wir haben absolute Scheiße gespielt.“ Die Gladbacher bekamen keinen Zugriff, waren bei gegnerischen Standards extrem anfällig, eine Zuteilung war nicht vorhanden. In der zweiten Halbzeit konnte es für sie allenfalls darum gehen, noch schlimmeren Schaden zu verhindern.

Die Freiburger beendeten durch den höchsten Auswärtssieg ihrer Ligageschichte ihre Negativserie von drei Niederlagen. Sie belegen mit 25 Zählern nun wieder Platz vier, einen Champions-League-Rang. Schlotterbeck nannte die erste Halbzeit im Borussia-Park „absolut surreal. Da kommst du in einen Flow rein, und plötzlich steht’s 6:0.“

Max Eberl war derweil konsterniert: „Wir haben jetzt einiges aufzuarbeiten“, sagte Gladbachs Sportdirektor. Weiter geht es für die Borussia am Samstag (15.30 Uhr/Sky) mit dem Spiel bei RB Leipzig. Nach der Derby-Niederlage in Köln und dem Desaster gegen Freiburg, zwei Spielen mit insgesamt zehn Gegentoren, muss Trainer Adi Hütter seine Mannschaft nun wieder aufbauen. Es könnte eine durchaus schwierige Aufgabe für ihn werden.

