Gladbach: Das ist der Sommerfahrplan der Borussia

Gladbach-Trainer Marco Rose bittet am Dienstag zum ersten Training in der Vorbereitung auf die neue Saison.

Mönchengladbach. Zum Trainingsauftakt von Borussia Mönchengladbach am Dienstag sind wieder Fans zugelassen. Sie können sich dafür Freikarten ausdrucken.

Borussia Mönchengladbach startet am kommenden Dienstag mit dem ersten öffentlichen Training in Vorbereitung auf die Saison. Zuvor werden sich alle Spieler, Trainer und Mitarbeiter des Betreuerstabs zwei Corona-Tests unterziehen, wie der Fußball-Bundesligist am Donnerstag mitteilte. Mit dem Trainingsauftakt am Dienstag um 11 Uhr im Borussia-Park sind auch wieder Zuschauer bei den öffentlichen Einheiten zugelassen.

Gemäß den aktuellen Bestimmungen der Corona-Schutzverordnung sind maximal 300 Besucher erlaubt. Fans, die zum Training kommen möchten, können sich dazu ab Montag über die Homepage des Klubs Freikarten für den gewünschten Tag ausdrucken, die unter Vorlage eines Ausweisdokuments den Zutritt zum Trainingsgelände ermöglichen. Der Klub bittet Fans ohne eine Freikarte darum, „von einem Besuch Abstand zu nehmen“.

Gladbach-Manager Eberl freut sich

Der Verein weist darauf hin, dass auf dem gesamten Trainingsgelände ist das Tragen eines Mund-Nasenschutzes vorgeschrieben ist. Da Mannschaft, Trainer und Betreuerstab weiterhin den Regelungen des Hygiene- und Abstandskonzepts unterliegen, sind nähere Kontakte zwischen Fans und Spielern sowie Trainern weiterhin nicht möglich.

„Wir freuen uns sehr, dass wir unsere Fans wieder beim Training dabei haben dürfen“, sagt Sportdirektor Max Eberl. „Gleichzeitig bitten wir um Verständnis, dass Selfies oder Autogramme leider nicht möglich sind.“ Der Zugang zum Trainingsgelände erfolgt durch den Eingang 1 am Parkplatz P1 - geparkt werden kann kostenlos auf P1.

Test gegen den MSV Duisburg am 15. August

Gladbach absolviert im Borussia-Park zwei nicht-öffentliche Testspiele: Am 12. August (17 Uhr) tritt die Mannschaft von Trainer Marco Rose gegen den Drittliga-Aufsteiger SC Verl an. Am 15. August (14 Uhr) treffen die Fohlen auf den Drittligisten MSV Duisburg.

Im Rahmen des Trainingslagers in Harsewinkel in Ostwestfalen (17. bis 23. August) testet die Borussia gegen Bundesliga-Absteiger SC Paderborn (22. August, 17 Uhr, ebenfalls nicht-öffentlich). Zum Partie beim niederländischen Erstligisten VVV Venlo im Stadion De Koel am 4. September (19 Uhr) sind nur VVV-Dauerkarteninhaber zugelassen. (nb)