Für Gladbach beginnt das Abenteuer Champions League

Mönchengladbach. Mit dem Topspiel bei Inter Mailand startet Borussia Mönchengladbach in die Champions League. Es ist eine besondere Partie für Trainer Marco Rose.

Es war alles ein bisschen anders als sonst für Marco Rose, als er am Dienstagnachmittag in Düsseldorf ins Flugzeug stieg. 49 internationale Partien hat der gebürtige Leipziger bislang als Trainer absolviert, doch die Partie seiner Gladbacher am Mittwochabend im Mailänder Giuseppe-Meazza-Stadion (21 Uhr/DAZN) wird nicht nur sein Jubiläumsspiel auf europäischer Bühne sein – sondern auch sein erstes in der Champions League. Mit Europa-League-Finalist Inter Mailand wartet zum persönlichen Einstieg dabei gleich eine der Top-Adressen des Kontinents auf Borussias Übungsleiter – was allerdings ganz nach dessen Geschmack ist.

In Einklang mit Sportdirektor Max Eberl („Ein geiles Los“) reizt den 44-Jährigen der bis Weihnachten anstehende Sechserpack gegen Inter, Real Madrid und Schachtjor Donezk ungemein. „Unsere Gruppe klingt so richtig nach Champions League“, freut sich Rose, der angesichts der herausfordernden Konstellation im „kicker“ gerade Einblicke in sein berufliches Selbstverständnis gab. „Wir spielen, um weiterzukommen. Eine andere Zielsetzung würde unserem Charakter widersprechen. Ich kann versprechen: Wir suchen in jedem Spiel unsere Chance und wollen den Sieg. So packen wir diese Gruppe an“, betonte er.

Erinnerungen an den legendären Büchsenwurf 1971 auf dem Bökelberg

Die Geschichte vom legendären Büchsenwurf, die sich am Dienstag vor genau 49 Jahren auf dem Gladbacher Bökelberg zutrug, kannte Rose bei seiner Ankunft am Niederrhein im vergangenen Sommer zumindest in groben Zügen. Inter-Stürmer Roberto Boninsegna war am 20. Oktober 1971 Mitte der ersten Halbzeit von einer aus dem Publikum geworfenen Getränkedose an der Schulter getroffen worden, fiel blitzartig zu Boden und wurde ausgewechselt. Wegen des Büchsenwurfs annullierte die Uefa das grandiose 7:1 der Borussia, nach einem 2:4 im Rückspiel und einem 0:0 im Wiederholungsspiel in Berlin schied die Fohlenelf aus.

Damals hieß der kontinentale Edelwettbewerb noch Europapokal der Landesmeister, und für die Gladbacher war nach den hochemotionalen Auseinandersetzungen mit den Lombarden – im entscheidenden Spiel brach Boninsegna Borussias Ludwig Müller in der vorletzten Minute Schien- und Wadenbein – im Achtelfinale Schluss. Doch die dramatische Aufführung in drei Akten liegt mittlerweile ein halbes Jahrhundert zurück, nun geht es für beide Klubs erst einmal um einen positiven Start in die Gruppenphase.

Lukaku und Martinez: Edel besetzter Angriff der Mailänder

Im Gegensatz zu Marco Rose äußert sich Sportchef Eberl dabei deutlich vorsichtiger zur Wunschvorstellung Achtelfinale. „Wir wollen das Beste herausholen und möglichst in Europa überwintern“, sagt der 47-Jährige, urteilt aber zugleich: „Die Plätze eins und zwei sind ambitioniert.“

Aufpassen müssen die Gladbacher vor allem auf den mit Romelu Lukaku und Lautaro Martinez edel besetzten Angriff der Mailänder. In den ersten vier Spielen der Serie A stellten Martinez (vier Tore) und Lukaku (drei) ihre Treffsicherheit schon wieder unter Beweis. In der Defensive zeigte Inter, das vor einem Monat den früheren Leverkusener und Münchner Arturo Vidal vom FC Barcelona verpflichtete, mit zwei Gegentoren pro Spiel zuletzt dagegen ungewohnte Schwächen.

Borussia fehlte in den Spielen gegen Union und Wolfsburg die Cleverness

Auch bei der Borussia läuft in dieser Runde noch nicht alles nach Plan, in den Heimspielen gegen Union Berlin und Wolfsburg kam Roses Ensemble nach eigener Führung jeweils nur zu einem 1:1. Coach Rose erkannte gegen den VfL unter anderem „fehlende Cleverness“, Abwehrchef Matthias Ginter ortete zudem eine ausbaufähige „Körperlichkeit“. Und Mittelfeldakteur Jonas Hofmann klagte insgesamt: „Es kommt vieles zusammen.“ So fange zum Beispiel beim ersten Fehlpass gleich „der Kopf an zu rattern“.

Vor allem dieses Rattern im Schädel sollten die Gladbacher in Mailand nun dringend abschalten, um die ehrgeizigen Pläne von Königsklassen-Debütant Marco Rose nicht gleich zu Beginn zu torpedieren.