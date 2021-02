Borussia Mönchengladbach vor einer ganz hohen Hürde

Mönchengladbach Gladbach trifft am Mittwoch auf Manchester City. Der englische Topklub ist Favorit. City-Profi Ilkay Gündogan traut der Borussia dennoch viel zu.

Wer sich dieser Tage mit Manchester City befasst, kommt an den furchteinflößenden Zahlen nicht vorbei: Seit mittlerweile 25 Pflichtspielen ist das Ensemble von Teammanager Pep Guardiola ungeschlagen, zuletzt gelangen seiner Mannschaft 18 Siege in Serie. In der Premier League eilt der englische Topklub mit zehn Punkten Vorsprung auf die Verfolger Manchester United und Leicester City dem Meistertitel entgegen. In der Champions League weiß Citys Achtelfinal-Gegner Borussia Mönchengladbach also ziemlich genau, worauf er sich beim Hinspiel in Budapest an diesem Mittwoch (21 Uhr/DAZN) einstellen muss.