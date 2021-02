Borussia Mönchengladbach: Lazaro nimmt einen neuen Anlauf

Mönchengladbach Valentino Lazaro ist bereit für sein Comeback. Am Sonntag tritt Gladbach in Wolfsburg an. Lässt Trainer Marco Rose den Österreicher zum Zuge kommen?

Es war ein warmer Tag im August 2020, an dem Valentino Lazaro in Harsewinkel über seinen Rückschlag bei Inter Mailand sprach. Der österreichische Nationalspieler, 2019 für 22 Millionen Euro von Hertha BSC zum italienischen Topklub gewechselt, hatte sich auf der Terrasse des Hotels Klosterpforte einen schattigen Platz gesucht. Er berichtete dort über seine Verletzung, die er sich in der Saison-Vorbereitung zugezogen hatte, die ihn damals bei Inter im Kampf um einen Stammplatz zurückgeworfen habe. Nach einem halben Jahr wurde er an Newcastle United in die Premier League verliehen, nun begann im Sommer-Trainingslager seine Zeit auf Leihbasis bei Borussia Mönchengladbach. Natürlich verbunden mit der Hoffnung, verletzungsfrei zu bleiben.