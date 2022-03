Borussia Mönchengladbach erlebt ein Gefühlschaos

Matthias Ginter (Mitte) bejubelt in der 90. Minute seinen vermeintlichen Treffer zum 3:2. Das Tor wird dann allerdings per Videobeweis aberkannt.

Mönchengladbach. Nach einem 0:2 trennte sich Gladbach von Wolfsburg mit 2:2. Borussias vermeintliches Siegtor zählte nicht. Trainer Adi Hütter lobte sein Team.

Für einen Moment schien der Jubel im Borussia-Park am Samstagnachmittag keine Grenzen zu kennen. Matthias Ginter kniete auf dem Rasen, schrie seine Freude heraus, seine Gladbacher Mitspieler kamen herangestürmt, um mit ihm in der 90. Minute seinen vermeintlichen Treffer zu feiern, der das 3:2 gegen den VfL Wolfsburg nach einem 0:2-Rückstand bedeutet hätte. Per Videobeweis wurde das Tor allerdings dann aufgrund eines vorangegangenen Fouls wieder aberkannt. Ein packendes, turbulentes Duell zwischen zwei Teams, die um den Klassenerhalt kämpfen, endete letztlich 2:2 (1:2).