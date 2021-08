Bundesliga „Bleibt in Gladbach“: Eberl spricht Machtwort im Hofmann-Poker

Mönchengladbach/München. Jonas Hofmann wird in diesem Sommer nicht zum FC Bayern München wechseln. Gladbachs Sportdirektor betont: Hofmann bleibt bei der Borussia.

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach plant fest mit Nationalspieler Jonas Hofmann. „Jonas bleibt in Gladbach“, sagte Sportdirektor Max Eberl am Sonntagmorgen bei Bild TV, nachdem der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler zuletzt mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht worden war. „Ich habe mit dem FC Bayern nie über Jonas Hofmann verhandelt“, führte Gladbachs Manager aus.

Rund zwei Tage vor dem Ende des Transferfensters geht Eberl nicht mehr von Transfers bei den Gladbachern aus. „Nein wir werden nicht mehr aktiv werden“, sagte er. „Stand heute wüsste ich nicht, dass wir einen Spieler verkaufen oder kaufen.“ Neben Hofmann wurde zuletzt auch Innenverteidiger Matthias Ginter bei den Münchenern gehandelt. Auch um Mittelfeldmann Denis Zakaria gab es Abschiedsgerüchte.

