Borussia Mönchengladbach Bayern wohl mit Interesse an Gladbachs Jonas Hofmann

Essen. Wechselt Jonas Hofmann zum FC Bayern? Berichten zufolge wird der Gladbacher vom Rekordmeister umworben.

Rekordmeister FC Bayern München hat offenbar Interesse an einer Verpflichtung von Fußball-Nationalspieler Jonas Hofmann. Das berichten Sport1 und Bild übereinstimmend. Der Mittelfeldspieler steht aktuell noch bei Borussia Mönchengladbach unter Vertrag und ist noch bis Juni 2023 an die Fohlen gebunden.

Da keine Ausstiegsklausel im Arbeitspapier des 29 Jahre alten Rechtsaußen verankert ist, müssten die Bayern den Berichten zufolge rund 22 Millionen Euro zahlen – so viel zumindest sollen die Gladbacher für ihren Leistungsträger fordern, der in der vergangenen Spielzeit auf 21 Scorerpunkte (acht Tore, 13 Vorlagen) in 33 Pflichtspielen gekommen war. Noch vor wenigen Wochen hatte Borussia-Sportdirektor Max Eberl ein 40-Millionen-Euro-Preisschild für Hofmann ausgesprochen. Davon sollen die Gladbacher laut Sport1 nun allerdings abgerückt sind.

Am Rande der Europameisterschaft im Juni sagte Hofmann auf ein mögliches Interesse des FC Bayern angesprochen: „Wenn sie fragen, dann höre ich mir das sicher mal an.“ (fs)

