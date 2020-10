3:2! Gladbach verspielt Führung - und dreht dann das Spiel

Essen. Borussia Mönchengladbach zeigt Moral, der FC Bayern ist gewohnt souverän unterwegs.

Borussia Mönchengladbach hat sich nach holprigem Saisonstart für den Champions-League-Kracher gegen Real Madrid warmgeschossen und den FSV Mainz 05 mit einem starken Schlussspurt noch tiefer in die Krise gestürzt. Trotz großer Rotation siegte das Team von Trainer Marco Rose am Samstag 3:2 (1:2) beim Schlusslicht und feierte am 5. Spieltag der Fußball-Bundesliga den zweiten Sieg. Die Mainzer bleiben das einzige Team der Liga ohne Punkt.

Drei Tage vor dem Leckerbissen gegen die Königlichen aus Madrid drehten der Ex-Mainzer Jonas Hofmann (76., Handelfmeter) und Matthias Ginter (83.) die Partie für die Fohlen. Der eiskalte Jean-Philippe Mateta (23./36.) hatte die Mainzer zuvor mit seinen Saisontreffern zwei und drei vom ersten Saisonsieg träumen lassen, nachdem Kapitän Lars Stindl (15.) Gladbach in Führung gebracht hatte.

Neuer Rekord durch Lewandowski

Bundesliga-Rekord durch Top-Torjäger Robert Lewandowski, Traumtor von Rückkehrer Leroy Sane - doch die womöglich schwere Verletzung von Alphonso Davies hat die nächste Gala von Bayern München getrübt. Der deutsche Fußball-Rekordmeister bezwang Eintracht Frankfurt dank eines Dreierpacks von Lewandowski inmitten schwerer englischer Wochen völlig verdient mit 5:0 (2:0), doch der Erfolg war vermutlich teuer erkauft.

Shootingstar Davies blieb in der zweiten Minute im Rasen hängen, knickte um und musste mit einer Verletzung am rechten Sprunggelenk ausgewechselt werden. Doch auf Lewandowski war Verlass: Der unwiderstehliche Angreifer erzielte seine Saisontore Nummer acht bis zehn (10., 26., 60.) - so oft hatte nach nur fünf Spielen in über 57 Jahren Bundesliga noch keiner getroffen.

Top-Talent Musiala setzt Schlusspunkt

Sanes linker Schlenzer in den Winkel (72.) machte die erste Niederlage der Eintracht perfekt. Der Nationalspieler war in der 68. Minute nach vier Wochen Verletzungspause für Lewandowski gekommen. Den Schlusspunkt setzte Youngster Jamal Musiala (90.) mit seinem zweiten Saisontor.

