Gehälter: Mehrere Fußballklubs beantragen Staatshilfe

Dre Ball rollt in der Bundesliga - trotz Corona-Pandemie.

Essen. Für Spieler, die in Quarantäne geschickt wurden, können Fußballklubs finanzielle Hilfe beantragen. Das Netto-Gehalt kann erstattet werden.

Mehrere deutsche Profiklubs haben in Zeiten der Coronavirus-Pandemie die Erstattung der Nettogehälter ihrer in Quarantäne geschickten Spieler beantragt - und teilweise auch bekommen. Darüber berichtet die Bild-zeitung. Zweitligist FC Erzgebirge Aue und Drittligist Dynamo Dresden haben die staatlichen Hilfen erhalten. Das bestätigten die Vereine am Freitag.

Aue hat sich wie mehrere andere Profiklubs auf Grundlage von Paragraf 56 des Infektionsschutzgesetzes die Nettogehälter von betroffenen Mitarbeitern bei angeordneter Quarantäne erstatten lassen. Auch Drittliga-Spitzenreiter Dynamo Dresden bestätigte den Erhalt von finanziellen Teil-Zuschüssen. Der Verein rechne allerdings mit einer langwierigen Prüfung der Vorgänge bis hin zu Rückzaahlungen.

Aue-Geschäftsführer: Wie ein Wirtschaftsunternehmen

Aues Geschäftsführer Michael Voigt verweist darauf, dass Profivereine wie Wirtschaftsunternehmen zu betrachten sind. „Die 36 Proficlubs haben in der vergangenen Saison 1,4 Milliarden Euro an Steuern und Abgaben entrichtet. Dazu waren mehr als 52.000 Personen direkt oder indirekt rund um die Bundesliga und 2. Bundesliga beschäftigt“, sagte Voigt am Freitag der dpa.

Beim Bundesliga-Dritten VfL Wolfsburg sowie beim Zweitligisten Hannover 96 haben die Behörden noch nicht über die Auszahlungen entschieden. Rein formell sind die Anträge juristisch nicht zu beanstanden. In Wolfsburg wurden seit Beginn der Pandemie neun Spieler in Quarantäne geschickt. Für diese habe der Klub nach Bild-Informationen Erstattung beantragt.

Bayern München verzichtet auf finanzielle Unterstützung

Dennoch verzichtet beispielsweise der deutsche Rekordmeister Bayern München auf diese finanzielle Unterstützung. „Der FC Bayern hat eine solche Hilfe nicht beantragt. Wir versuchen, die durch Corona verursachte Problematik ohne staatliche Hilfe zu meisten“, zitiert die Bild-Zeitung Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge.

Auch die TSG Hoffenheim ließ am Freitag wissen, dass sie keine Hilfen in Anspruch genommen habe. (dpa/sid/fs)