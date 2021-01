Fußball-Star Ronaldo brach offenbar Corona-Regeln

Turin Der Juventus-Stürmer soll laut einem Bericht mit seiner Freundin einen Ausflug in die Berge gemacht haben. In Italien ist das zurzeit untersagt.

Der Fußball-Star Cristiano Ronaldo hat Medienberichten zufolge mit einem Ausflug in die Berge gegen Italiens Corona-Regeln verstoßen. Wie die Zeitung „Gazetta dello Sport“ am Donnerstag berichtete, reiste der Juventus-Stürmer anlässlich des Geburtstags seiner Partnerin Georgina Rodríguez in den Alpenort Courmayeur. Rodríguez, die am Mittwoch 27 Jahre alt wurde, veröffentlichte offenbar ein Video des Paares auf einem Schneemobil bei Instagram - und entfernte es später wieder.

Dem Bericht zufolge verbrachten Ronaldo und Rodríguez die Nacht in einem Hotel und unternahmen am Morgen eine Fahrt im Schnee, bevor sie ins rund 150 Kilometer entfernte Turin zurückkehrten. Aufgrund der strikten Reise-Beschränkungen in Italien hätte das Paar die Stadt Turin nicht verlassen dürfen. Ihnen droht nun eine Geldstrafe von 400 Euro pro Kopf. Der Serie-A-Club Juventus Turin wollte auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP zunächst nicht zu den Berichten Stellung nehmen.

Kritik wegen Reise nach Portugal

Der 35-jährige Ronaldo war bereits im Oktober in die Kritik geraten, weil er trotz einer Quarantäne, die nach dem Auftreten von zwei Corona-Fällen bei Juventus verhängt worden war, nach Portugal reiste. Der Profi-Fußballer wurde später selbst positiv auf das Virus getestet. Nach seiner Rückkehr nach Italien musste er für zwei Wochen in Quarantäne. (AFP)