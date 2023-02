Scholz kommt zum Jahresauftaktspiel der DFB-Fußballerinnen

Berlin Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kommt zum Jahresauftaktspiel des deutschen Fußball-Nationalteams an diesem Dienstag gegen Schweden (18.15 Uhr/ZDF).

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kommt zum Jahresauftaktspiel des deutschen Fußball-Nationalteams an diesem Dienstag gegen Schweden (18.15 Uhr/ZDF).

Am Rande der Partie in Duisburg sind auch Gespräche mit Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg und dem Präsidenten des Deutschen Fußball-Bunds (DFB), Bernd Neuendorf, geplant, wie die Bundesregierung mitteilte. Mit dem Besuch des Spiels wolle der Kanzler seine besondere Wertschätzung für den Frauenfußball in Deutschland zum Ausdruck bringen.

Die deutschen Spielerinnen hätten bei der Europameisterschaft im Sommer 2022 durch ihren Teamgeist, unbedingten Siegeswillen und ihr herausragendes fußballerisches Können die Fans begeistert, sagte der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner. „Durch ihr selbstbewusstes Auftreten bei diesem Turnier sind sie Vorbilder für viele Frauen und Mädchen im Sport, aber auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen.“

Die Partie gegen den WM-Dritten Schweden gilt als wichtiger Test mit Blick auf die kommende Weltmeisterschaft vom 20. Juli bis 20. August in Australien und Neuseeland. Dort treffen die DFB-Spielerinnen in der Vorrunde auf Marokko, Kolumbien und Südkorea.