Neid und Theune zu DFB-Frauen: „Ganz viel Qualität“

Frankfurt/Main Tina Theune und Silvia Neid führen die DFB-Frauen als Trainerinnen zu den bisher einzigen WM-Titeln. Vor dem Turnier in Australien und Neuseeland schätzt das Duo das deutsche Team ganz stark ein.

Die früheren Weltmeister-Trainerinnen Silvia Neid und Tina Theune zählen die deutschen Fußballerinnen bei der WM zu den Topfavoritinnen. „Ich traue unserer Mannschaft ganz, ganz viel zu, weil die Spielerinnen ganz viel Qualität haben“, sagte die 59 Jahre alte Neid der Deutschen Presse-Agentur.

„Weltmeister zu werden - ganz klar! Die Mannschaft hat ja im letzten Jahr bewiesen, wozu sie fähig ist. Sie hat ganz Deutschland mitgerissen“, sagte Theune (69) zu den Chancen des deutschen Teams von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg.

Neid: Deutschland gehört „zu den WM-Favoriten“

Neid war 2003 in den USA beim ersten WM-Triumph der DFB-Frauen Co-Trainerin bei Theune und 2007 in China beim zweiten Erfolg Cheftrainerin. 2009 und 2013 gewann sie zudem die EM-Titel und 2016 Olympia-Gold mit dem deutschen Team.

Neid verwies darauf, dass sie der Auswahl schon bei der EM im vergangenen Jahr den Titel zugetraut habe. Da unterlagen die DFB-Frauen erst im Finale Gastgeber England. „Jetzt haben junge Spielerinnen Erfahrungen gesammelt, ältere sind Gott sei Dank dabei und nicht verletzt. Für mich gehört Deutschland ganz klar zu den WM-Favoriten“, sagte sie.

Besonderes Lob für Alexandra Popp

Für Theune hat das deutsche Team „ganz viele Typen, die vorangehen wollen und können – einschließlich natürlich Alexandra Popp. Eine tolle Spielführerin. Auch die Bank ist sehr gut besetzt.“

Neid ist zwar beim Deutschen Fußball-Bund in der Abteilung Scouting, Spielanalyse und Diagnostik für internationales Trendscouting im weiblichen Bereich zuständig, wird aber nicht zur WM nach Australien und Neuseeland (20. Juli bis August) fliegen, wo Deutschland in der Vorrunde gegen Marokko, Kolumbien und Südkorea spielt. „Aus Budgetgründen bin ich diesmal nicht beim Turnier dabei und versuche, das alles am Laptop zu gestalten“, sagte die 111-fache Nationalspielerin.